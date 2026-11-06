"Повторная операция": сын известной телеведущей оказался в больнице (фото)

Украинская телеведущая и писательница Валентина Хамайко рассказала о новых осложнениях после травмы 15-летнего сына Михаила, которому потребовалось хирургическое вмешательство.

В начале октября стало известно о серьезной травме ноги подростка. После неудачного хода реабилитации его вновь госпитализировали.

Сын Хамайко попал в больницу

Несколько недель назад Михаилу вставили штифты и зафиксировали конечность гипсом. Однако в процессе восстановления возникли проблемы, из-за которых пришлось вновь обратиться к врачам.

Подросток упал, когда передвигался с помощью костылей. К тому же он неправильно нагружал травмированную ногу. Михаилу категорически нельзя было опираться на пятку. Однако сын телеведущей не знал об этом, из-за чего возникли серьезные последствия.

После рентгена врачи сказали, что кость нужно снова вправить. Поэтому Михаилу предстоит вторая операция, после которой подростку снова вставили спицы и наложили гипс.

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Хамайко находится рядом с сыном в больнице.

Сын Хамайко попал в больницу Фото: Валентина Хамайко/ Instagram

"Повторная операция, снова спицы и снова гипс. Да, вот и второй раунд! Почему?! Я пока не спрашиваю, за что мне это? Причина — сын упал на костылях. А ещё, как выяснилось сегодня, при его типе перелома категорически нельзя опираться на пятку той ногой, что в гипсе. А Михаил не знал и делал это всё время… Поэтому, когда вынули первые штифты из ноги и сделали рентген, врач сказал, что ждёт нас снова в больнице, потому что снова нужно вправлять ногу", — написала Валентина.

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