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"Повторна операція": син відомої телеведучої опинився в лікарні (фото)

син Валентини Хамайко потрапив у лікарню
Валентина Хамайко | Фото: Валентина Хамайко/ Instagram

Українська телеведуча та письменниця Валентина Хамайко розповіла про нові ускладнення після травми 15-річного сина Михайла, якому знадобилося хірургічне втручання.

На початку жовтня стало відомо про серйозну травму ноги підлітка. Після невдалого перебігу реабілітації його знову госпіталізували.

Син Хамайко потрапив до лікарні

Кілька тижнів тому Михайлу встановили спиці та зафіксували кінцівку гіпсом. Втім, під час відновлення виникли проблеми, через які довелося знову відвідати лікарів.

Підліток упав, коли пересувався за допомогою милиць. До того ж, він неправильно навантажував травмовану ногу. Михайлу категорично не можна було спиратися на п’ятку. Втім, син телеведучої не знав про це, через що виникли серйозні наслідки.

Після рентгену медики сказали, що кістку потрібно знову складати. Тому на Михайла чекає друга операція, після якої підлітку знову встановили спиці та наклали гіпс.

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Хамайко перебуває поруч із сином у лікарні.

Син Хамайко потрапив до лікарні
Син Хамайко потрапив до лікарні
Фото: Валентина Хамайко/ Instagram

"Повторна операція, знову спиці і знову гіпс. Так, пішли по другому колу! Чому?! Це я ще не запитую, за що це мені? Причина — син впав на милицях. А ще, як зʼясувалося сьогодні, з його типом перелому категорично не можна опиратися на п’ятку тою ногою, що в гіпсі. А Михайло не знав і робив це весь час… Тому коли вийняли перші спиці з ноги і зробили рентген, лікар сказав, що чекає нас знову у лікарні, бо знову потрібно складати ногу", — написала Валентина.

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