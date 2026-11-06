"Имею вопрос к вам": американец удивился увиденному в Украине (фото)

Американский независимый журналист Террелл Старр приехал в Украину, чтобы собственными глазами увидеть, что здесь происходит.

Мужчина уже побывал в Житомирской и Одесской областях, в Киеве и не только. Своими впечатлениями он делится в Instagram (terrelljstarr).

Американец удивился в ресторане

"Привет, украинцы! У меня к вам вопрос. Я сейчас в ресторане в Киеве. И официант только что принес мне куриные крылышки и пару пластиковых перчаток, чтобы руки оставались чистыми. Как американцу, мне это очень странно, потому что я обычно ем крылышки просто голыми руками", — сказал иностранец.

Журналист заметил, что такое бывает только в Украине: здесь к крылышкам и бургерам подают перчатки.

"Это какая-то культурная особенность? Потому что в Америке так никогда не делают. Если бы американцу дали пластиковые перчатки перед едой, он бы сказал: "Ты что, с ума сошел? Какой-то пафосный аристократ". И это не первый раз, когда мне дают пластиковые перчатки", — добавил Террелл.

Видео дня

Американец в Украине Фото: Instagram

Мужчина подчеркнул, что это именно его опыт в Украине, и, возможно, подобное встречается и где-то ещё.

"Но мне интересно, что думают украинцы, а также американцы, путешествующие по миру. Когда вы заказываете крылышки или бургер, вам тоже дают такие перчатки? Кстати, я их надевать не буду. Я буду есть просто руками. Интересно услышать ваши мнения", — обратился к людям Старр.

Американец в Украине Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди ответили на вопрос американца:

"Друг, тебе дают выбор! А чтобы у тебя был выбор, страна ведет борьбу за свое существование. Передай друзьям, что иметь выбор — это круто!"

"Это Украина. Самый высокий уровень сервиса во всей Европе".

"Радует такое видео, потому что когда некоторые европейцы спрашивают, есть ли у нас факс, или говорят: "Вот машинка, она пере одежду, видела такое?", у меня начинает дергаться глаз. Но когда американцы или европейцы попадают в Украину, они прозревают".

"Это о чистоплотности. Не всем людям нравится есть руками. Кто как хочет. Я обычно их тоже не использую. Но бывают моменты, когда они нужны как никогда. Ну и так обычно поступают в хороших заведениях".

"Всё просто! Вы можете не надевать, а вот мне нужно, потому что если у меня маникюр, то это будет проблема, ведь некоторые соусы проникают в лак и их трудно смыть, да и у меня сухая кожа, с рук тоже трудно смыть. Поэтому я очень рада, когда есть перчатки".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Американец, который женился на украинке и приехал в её родную страну, был очень удивлён этими пятью вещами, привычными для нас.

Украинка по имени Мария, которая живет в США, очень скучает по вещам, которые для ее родины вполне привычны, но там их нет.

Украинка по имени Анна прожила в Польше четыре года, но в один момент решила начать всё с нуля в Испании вместе со своим парнем.