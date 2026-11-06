"Маю питання до вас": американець здивувався побаченому в Україні (фото)

Американський незалежний журналіст Террелл Старр приїхав в Україну, аби на власні очі побачити, що тут відбувається.

Чоловік уже побував на Житомирщині, Одещині, у Києві і не тільки. Своїми враженнями він ділиться в Instagram (terrelljstarr).

Американець здивувався в ресторані

"Привіт, українці! Маю питання до вас. Я зараз у ресторані в Києві. І офіціант щойно приніс мені курячі крильця і пару пластикових рукавичок, щоб руки лишалися чистими. Як американцю мені це дуже дивно, бо я зазвичай їм крильця просто голими руками", — сказав іноземець.

Журналіст помітив таке тільки в України: що тут дають рукавички до крилець, бургерів.

"Це якась культурна особливість? Тому що в Америці ніколи так не роблять. Якби американцю дали пластикові рукавички до їжі, він би сказав: "Ти що здурів? Якийсь пафосний аристократ". І це не перший раз, коли мені дають пластикові рукавички", — додав Террелл.

Видео дня

Американець в Україні Фото: Instagram

Чоловік наголосив, що це саме його досвід в Україні, і, можливо, таке десь ще є.

"Але мені цікаво, що думають українці, а також американці, які подорожують світом. Коли замовляєте крильця чи бургер, вам теж дають такі рукавички? До речі, я їх не вдягатиму. Я буду їсти по-простому руками. Цікаво почути ваші думки", — звернувся до людей Старр.

Американець в Україні Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди відповіли на запитання американця:

"Друже, тобі дають вибір! А щоб мати вибір, країна веде боротьбу за існування. Передай друзям, що мати вибір це класно!"

"Це Україна. Найвищий рівень сервісу в усій Європі".

"Тішить таке відео, бо коли деякі европейці питають, чи є у нас факс, або кажуть ось машинка, вона пере одяг, бачила таке? В мене починає сіпатись око. Але коли американці чи європейці потрапляють до України, прозрівають".

"Це про чистоплотність. Не всім людям подобається їсти руками. Хто як хоче. Я зазвичай їх не використовую теж. Але бувають моменти, коли вони необхідні, як ніколи. Ну і таке роблять зазвичай в хороших закладах".

"Все просто! Ви можете не одягати, а от мені треба, бо якщо в мене манікюр, то це буде проблема, бо деякі соуси проникають в лак і їх важко вимити, а ще в мене суха шкіра, з рук теж важко вимити. Тому я дуже радію, коли є рукавички".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Американець, який одружився з українкою та приїхав на її батьківщину, сильно здивувався через ці звичні для нас пʼять речей.

Українка на імʼя Марія, яка живе в США, дуже сумує за речима, які для її батьківщини дуже звичні, але там їх немає.

Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але в один момент подумала почати все з нуля в Іспанії разом зі своїм хлопцем.