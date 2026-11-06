"Маю питання до вас": американець здивувався побаченому в Україні (фото)
Американський незалежний журналіст Террелл Старр приїхав в Україну, аби на власні очі побачити, що тут відбувається.
Чоловік уже побував на Житомирщині, Одещині, у Києві і не тільки. Своїми враженнями він ділиться в Instagram (terrelljstarr).
Американець здивувався в ресторані
"Привіт, українці! Маю питання до вас. Я зараз у ресторані в Києві. І офіціант щойно приніс мені курячі крильця і пару пластикових рукавичок, щоб руки лишалися чистими. Як американцю мені це дуже дивно, бо я зазвичай їм крильця просто голими руками", — сказав іноземець.
Журналіст помітив таке тільки в України: що тут дають рукавички до крилець, бургерів.
"Це якась культурна особливість? Тому що в Америці ніколи так не роблять. Якби американцю дали пластикові рукавички до їжі, він би сказав: "Ти що здурів? Якийсь пафосний аристократ". І це не перший раз, коли мені дають пластикові рукавички", — додав Террелл.
Чоловік наголосив, що це саме його досвід в Україні, і, можливо, таке десь ще є.
"Але мені цікаво, що думають українці, а також американці, які подорожують світом. Коли замовляєте крильця чи бургер, вам теж дають такі рукавички? До речі, я їх не вдягатиму. Я буду їсти по-простому руками. Цікаво почути ваші думки", — звернувся до людей Старр.
Реакція мережі
У коментарях люди відповіли на запитання американця:
- "Друже, тобі дають вибір! А щоб мати вибір, країна веде боротьбу за існування. Передай друзям, що мати вибір це класно!"
- "Це Україна. Найвищий рівень сервісу в усій Європі".
- "Тішить таке відео, бо коли деякі европейці питають, чи є у нас факс, або кажуть ось машинка, вона пере одяг, бачила таке? В мене починає сіпатись око. Але коли американці чи європейці потрапляють до України, прозрівають".
- "Це про чистоплотність. Не всім людям подобається їсти руками. Хто як хоче. Я зазвичай їх не використовую теж. Але бувають моменти, коли вони необхідні, як ніколи. Ну і таке роблять зазвичай в хороших закладах".
- "Все просто! Ви можете не одягати, а от мені треба, бо якщо в мене манікюр, то це буде проблема, бо деякі соуси проникають в лак і їх важко вимити, а ще в мене суха шкіра, з рук теж важко вимити. Тому я дуже радію, коли є рукавички".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Американець, який одружився з українкою та приїхав на її батьківщину, сильно здивувався через ці звичні для нас пʼять речей.
- Українка на імʼя Марія, яка живе в США, дуже сумує за речима, які для її батьківщини дуже звичні, але там їх немає.
Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але в один момент подумала почати все з нуля в Іспанії разом зі своїм хлопцем.