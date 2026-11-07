Мать сделала ДНК-тест для своих близнецов: теперь она не знает, что делать с этой правдой

Ребекка Майклс, жительница Сиднея, более полугода была уверена, что воспитывает двух девочек с разным генотипом. Однако после того, как медсестры заметили поразительное сходство младенцев и посоветовали сделать генетический анализ, семья узнала, что Капри и Кензи – однояйцевые близнецы.

В конце 2024 года 37-летняя Ребекка с мужем решили, что пора пополнить семью: женщина хотела подарить 10-летнему сыну Брекстону братика или сестричку. Беременность оказалась сложной – Ребека страдала от тяжелого токсикоза и сильной боли в тазу.

На первый взгляд супруги были уверены, что увидят на мониторе одного ребенка. Однако специалист сообщил, что детей двое.

"Мы были в кабинете УЗИ, когда специалист сообщил, что там двое малышей. Не буду врать – до конца приема в комнате царила полная тишина. Мой муж схватился за голову, а я просто онемела. Это огромная нагрузка – сразу двое младенцев, двойные расходы на подгузники и детский сад. Мы думали о том, как со всем этим справимся, включая декретный отпуск. Нужно было многое осмыслить, но когда первоначальный шок прошел, это стало действительно увлекательным", – вспоминает Ребека в беседе с Newsweek.

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Разнояйцевые близнецы

Дети развивались в отдельных плодных пузырях и имели собственные плаценты. Врачи предположили, что речь идет о разнояйцевых близнецах.

"Постоянные разговоры об "отдельных плодных пузырях и отдельных плацентах" заставили нас подумать, что это просто два разных ребенка, которые случайно растут вместе. Во время беременности мы не узнавали пол, но убедили себя, что у нас, скорее всего, будут мальчик и девочка", – рассказывает женщина.

28 мая 2025 года с разницей всего в 30 секунд на свет появились две девочки – Капри и Кензи. Из-за проблем с дыханием и низкого уровня сахара в крови Кензи сразу же доставили в специализированное отделение, где она пробыла пять дней.

ДНК-тест стал неожиданностью для матери Фото: Instagram

Из-за этого родители какое-то время не могли увидеть детей рядом с собой. Только на четвёртый день после родов стало заметно, насколько девочки похожи. Тогда медсестры и предложили провести ДНК-тест.

"Увидев, насколько они похожи, мы заинтересовались. Кроме того, мы хотели, чтобы они сами об этом знали, и считали, что ясность в вопросе их идентичности может быть полезна для их медицинской карты", – объясняет Ребекка.

Результаты анализа, проведенного в июле, поступили через три дня. Вероятность того, что Капри и Кензи – однояйцевые близнецы, составляет 99,9%. Согласно данным теста, однояйцевое происхождение в 16 миллиардов раз более вероятно, чем разнояйцевое.

Одинаковые гены, разные характеры

Несмотря на генетическое сходство, у девочек уже есть свои предпочтения и характер.

"Они довольно разные, но иногда делают что-то совершенно одновременно, и на это забавно смотреть. Капри – наша маленькая глубокая мыслительница. Она напоминает меня: упрямая, целеустремленная и любит сидеть, сосредоточившись на кубиках. А Кензи – наша маленькая озорница. Она любит бегать вокруг, смеяться, набрасываться на старшего брата или гоняться по дому", – говорит мама.

Сейчас Ребекка ведёт блог в TikTok и Instagram, где рассказывает о повседневной жизни многодетной семьи.

"Мы думали, что родим второго ребенка, а получили второго и третьего. Каждая из них привнесла в нашу семью свою индивидуальность и сделала её полноценной. Я бы ничего не изменила в этом мире", – подытожила австралийка.

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