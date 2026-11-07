Матір зробила ДНК-тест для близнюків: тепер вона не знає, що робити з правдою

Ребека Майклс, жителька Сіднея, понад пів року була певна, що виховує двох різних за генотипом дівчаток. Проте після того, як медсестри помітили разючу схожість немовлят і порадили зробити генетичний аналіз, родина дізналася, що Капрі та Кензі – однояйцеві близнючки.

Наприкінці 2024 року 37-річна Ребека з чоловіком вирішили, що час поповнити родину: жінка хотіла подарувати 10-річному синові Брекстону братика чи сестричку. Вагітність виявилася складною – Ребека мучилася від тяжкого токсикозу та сильного болю в тазу.

На перший огляд подружжя йшло з упевненістю, що побачить на моніторі одну дитину. Натомість спеціаліст повідомив, що малюків двоє.

"Ми були в кабінеті УЗД, коли спеціаліст повідомив, що там двоє малюків. Не буду брехати – до кінця прийому в кімнаті стояла повна тиша. Мій чоловік схопив голову руками, а я просто заніміла. Це величезне навантаження – одразу двоє немовлят, подвійні витрати на підгузки та дитячий садок. Ми думали про те, як з усім впораємося, включаючи декретну відпустку. Потрібно було багато чого перетравити, але коли первинний шок минув, це стало справді захопливим", – згадує Ребека у розмові з Newsweek.

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Різнояйцеві близнюки

Діти розвивалися в окремих плодових міхурах і мали власні плаценти. Лікарі припустили, що йдеться про різнояйцевих близнюків.

"Постійні слова про "окремі міхури та окремі плаценти" змусили нас подумати, що це просто дві різні дитини, які випадково ростуть разом. Під час вагітності ми не дізнавалися стать, але переконали себе, що у нас, швидше за все, будуть хлопчик і дівчинка", – розповідає жінка.

28 травня 2025 року з різницею лише в 30 секунд на світ з'явилися дві дівчинки – Капрі та Кензі. Через проблеми з диханням і низький рівень цукру в крові Кензі одразу забрали до спеціалізованого відділення, де вона пробула п'ять днів.

ДНК-тест став сюрпризом для матері Фото: Instagram

Через це батьки певний час не могли побачити дітей поруч. Лише на четвертий день після пологів стало помітно, наскільки дівчатка схожі. Тоді медсестри й запропонували зробити ДНК-тест.

"Побачивши, наскільки вони схожі, ми відчули цікавість. Крім того, ми хотіли, щоб вони самі це знали, і вважали, що ясність щодо їхньої ідентичності може бути корисною для їхньої медичної карти", – пояснює Ребека.

Результати аналізу, який зробили в липні, надійшли за три дні. Імовірність того, що Капрі та Кензі є ідентичними близнючками, становить 99,9%. За даними тесту, однояйцеве походження в 16 мільярдів разів імовірніше за різнояйцеве.

Однакові гени, різні характери

Попри генетичну тотожність, дівчатка вже мають свої вподобання та вдачу.

"Вони досить різні, але іноді роблять речі абсолютно одночасно, за цим кумедно спостерігати. Капрі – наш маленький глибокий мислитель. Вона нагадує мене: уперта, цілеспрямована й любить сидіти, концентруючись на кубиках. А Кензі – наша маленька бешкетниця. Вона любить бігати довкола, сміятися, нападати на старшого брата або ганяти по хаті", – каже мати.

Нині Ребека веде блог у TikTok та Instagram, де розповідає про щоденне життя багатодітної родини.

"Ми думали, що народжуємо другу дитину, а отримали другу і третю. Кожна з них принесла в нашу сім'ю свою індивідуальність і зробила її повноцінною. Я б нічого не змінювала у світі", – підсумувала австралійка.

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