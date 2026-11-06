Марина Порошенко похвасталась сумкой за 5 тысяч гривен: что она в ней носит (видео)

Марина Порошенко, супруга экс-президента Петра Порошенко, похвасталась сумкой, которую приобрела за границей всего за пять тысяч гривен. В ней бывшая первая леди носит телефон, водительское удостоверение и даже краски для рисования с кисточками и ножом.

Марина Порошенко приобрела сумку британского бренда Russell & Bromley черного цвета. По словам женщины, аксессуар был на распродаже и стоил чуть больше пяти тысяч гривен. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Что носит в сумке Марина Порошенко

В новом видео блогер Мария Марина Порошенко рассказала, что приобрела сумку бренда Russell & Bromley во время командировки за границей. Тогда была распродажа, и аксессуар стоил около пяти тысяч гривен.

Интересно, что на сайте эта сумка без скидки стоит 225 евро (около 11 400 гривен). Однако сейчас на неё действует скидка, и цена аксессуара составляет 112,50 евро (около 5 740 гривен).

Видео дня

Сейчас на сумку действует скидка Фото: Скриншот

Супруга бывшего президента призналась, что эта сумка — более дорогой вариант, но она ей очень нравится, и она носит её каждый день.

"Мои знакомые уже спрашивают: „Когда ты поменяешь сумку?“. Я отвечаю: „Мне так удобно“", — улыбнулась Марина.

В сумке жена Порошенко носит телефон, депутатский пропуск в Киевсовет, а также водительское удостоверение — Марина за рулем уже более 30 лет и называет это своей "степенью свободы".

"Ещё ношу иконку, для меня это важно, потому что я каждый день молюсь… Наушники для телефона… Краски, кисточки и ножик забыла выложить, потому что я своими руками превращаю военные сундуки в красивые и современные… Кстати, сундуки мы продаем через аукцион, все деньги идут военным", — подчеркнула бывшая первая леди.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Опубликованы фотографии, на которых запечатлен пятый президент Украины Петр Порошенко в молодости. Супруга Петра Алексеевича — Марина — поздравила его с праздником и поделилась архивными снимками семьи.

Виктория Бекхэм рассказала, что носит в своей сумочке. У звезды всегда с собой немного косметики и сентиментальный подарок от мужа.

Кстати, первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ с дорогостоящими аксессуарами. Для выхода в свет она выбрала костюм в светлых тонах. Свой наряд женщина дополнила изящными серьгами.