Елена Зеленская засветилась в серьгах стоимостью в десятки тысяч гривен (фото)

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает покорять публику изысканными образами. Недавно супруга президента продемонстрировала стильный образ с дорогостоящими аксессуарами.

Елена Зеленская приняла участие в Украинском женском конгрессе. Соответствующими фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram (olenazelenska_official).

Для выхода в свет первая леди выбрала костюм в светлых тонах. Свой наряд Елена дополнила изящными серьгами.

Как выглядела Зеленская на мероприятии

Для выступления перед публикой супруга президента выбрала серую рубашку и костюм бежевого цвета. Зеленская сделала акцент на роскошных золотистых серьгах.

Образ Елены Зеленской Фото: Instagram

Украшение первой леди отличается своей формой: верхнее звено соединено с удлиненной овальной подвеской. Закругленные края изделия делают его ещё более эффектным.

Отметим, что в магазинах подобные аксессуары стоят от 50 тысяч и достигают почти 80 тысяч гривен.

Видео дня

Серьги, похожие на те, что носит Зеленская Фото: Скриншот

Елена Зеленская носит брендовую одежду

Первая леди Украины неоднократно демонстрировала на публике стильные наряды от известных брендов. Так, Елена Зеленская продемонстрировала в День Независимости костюм украинского бренда Lake Studio. Он состоял из прямых брюк и жакета без воротника с вышивкой в виде цветов.

К своему наряду первая леди добавила чёрные туфли на шпильках. Причёску она сделала в виде низкого пучка.

Зеленская в костюме от бренда Lake Studio Фото: Instagram

Кроме того, к 35-й годовщине независимости Украины наряд для Елены Зеленской создал бренд LITKOVSKA. На публике супруга президента появилась в белоснежном наряде, состоящем из жакета, жилета и брюк архитектурного кроя.

Елена Зеленская в костюме от бренда LITKOVSKA Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена Зеленская появилась на публике в изысканном образе, в котором акцентировала внимание на дорогой брошке. Украшение создала крымскотатарская дизайнер Эдие Каримова-Ибадуллаева.

Также недавно супруга президента появилась в роскошном образе, который дополнила эксклюзивным аксессуаром. Она выбрала чокер "Свет Вертепа" от известной дизайнерки Оксаны Борийчук.

Кроме того, для одного из зарубежных визитов первая леди Украины надела темно-изумрудный костюм. Символическим дополнением делового образа стала брошь в виде колоска.