Елена Зеленская засветила эксклюзивное украшение стоимостью почти 7 тысяч гривен (фото)

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в роскошном наряде, который дополнила эксклюзивным аксессуаром. Супруга президента выбрала чокер "Свет Вертепа" от известной дизайнерки Оксаны Борийчук.

Ожерелье обошлось Зеленской в 6 650 гривен. Она появилась в нем на концерте, посвященном вручению награды "Национальная легенда Украины". Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Как выглядела первая леди

Елена появилась на публике в чёрном наряде, который дополнила массивным чокером под названием "Свет Вертепа" от дизайнера Оксаны Борийчук.

Елена Зеленская продемонстрировала роскошное колье Фото: Скрин видео Елена Зеленская продемонстрировала роскошное колье Фото: Скрин видео Елена Зеленская продемонстрировала роскошное колье Фото: Скрин видео

Аксессуар состоит из бусин ручной работы, изготовленных из белой глины и покрытых глазурью и авторской росписью из жидкого золота. Украшение отличается металлическими колокольчиками и застежкой. Сама фурнитура выполнена из стали золотистого цвета.

Кроме того, ожерелье Зеленской имеет эффект трещиноватости. Это особенность глазури, которой покрываются керамические бусинки во время обжига. Стоимость аксессуара составляет 6 650 гривен.

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Ожерелье Зеленской стоит 6 650 гривен Фото: Скриншот

Зеленская любит необычные украшения

Недавно первая леди Украины появилась на публике в изысканном наряде, в котором особое внимание привлекала драгоценная брошь, созданная крымскотатарской дизайнеркой Эдие Каримовой-Ибадуллаевой.

На пиджак Зеленская прикрепила украшение от украинского бренда Courabié. Брошь из коллекции, посвященной женской силе, культуре крымских татар и Örnek — традиционному орнаменту киримлы. Ее стоимость составляет почти 13 тысяч гривен.

Елена Зеленская продемонстрировала роскошную брошь Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Перед встречей с Меланией Трамп Елена Зеленская поразила стильным образом в Нью-Йорке. Она надела светло-серый жакет свободного кроя, который сочетала с черным лонгсливом и широкими брюками.

Также первая леди украсила обложку ELLE Литва и объяснила журналистам, почему культура во время войны стала для украинцев не развлечением, а спасением.

Кроме того, супруга Зеленского появилась в белоснежном костюме от украинской дизайнерки Эльвиры Гасановой.