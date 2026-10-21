Елена Зеленская засветила эксклюзивное украшение стоимостью почти 7 тысяч гривен (фото)
Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в роскошном наряде, который дополнила эксклюзивным аксессуаром. Супруга президента выбрала чокер "Свет Вертепа" от известной дизайнерки Оксаны Борийчук.
Ожерелье обошлось Зеленской в 6 650 гривен. Она появилась в нем на концерте, посвященном вручению награды "Национальная легенда Украины". Подробнее об этом — расскажет Фокус.
Как выглядела первая леди
Елена появилась на публике в чёрном наряде, который дополнила массивным чокером под названием "Свет Вертепа" от дизайнера Оксаны Борийчук.
Аксессуар состоит из бусин ручной работы, изготовленных из белой глины и покрытых глазурью и авторской росписью из жидкого золота. Украшение отличается металлическими колокольчиками и застежкой. Сама фурнитура выполнена из стали золотистого цвета.
Кроме того, ожерелье Зеленской имеет эффект трещиноватости. Это особенность глазури, которой покрываются керамические бусинки во время обжига. Стоимость аксессуара составляет 6 650 гривен.
Зеленская любит необычные украшения
Недавно первая леди Украины появилась на публике в изысканном наряде, в котором особое внимание привлекала драгоценная брошь, созданная крымскотатарской дизайнеркой Эдие Каримовой-Ибадуллаевой.
На пиджак Зеленская прикрепила украшение от украинского бренда Courabié. Брошь из коллекции, посвященной женской силе, культуре крымских татар и Örnek — традиционному орнаменту киримлы. Ее стоимость составляет почти 13 тысяч гривен.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Перед встречей с Меланией Трамп Елена Зеленская поразила стильным образом в Нью-Йорке. Она надела светло-серый жакет свободного кроя, который сочетала с черным лонгсливом и широкими брюками.
- Также первая леди украсила обложку ELLE Литва и объяснила журналистам, почему культура во время войны стала для украинцев не развлечением, а спасением.
Кроме того, супруга Зеленского появилась в белоснежном костюме от украинской дизайнерки Эльвиры Гасановой.