Олена Зеленська засвітила ексклюзивну прикрасу за майже 7 тисяч грн (фото)

Перша леді України Олена Зеленська вийшла на публіку у розкішному образі, який доповнила ексклюзивним аксесуаром. Дружина президента обрала чокер "Світло Вертепу" від відомої дизайнерки Оксани Борійчук.

Намисто обійшлось Зеленській у 6 650 гривень. Вона з’явилась у ньому на концерті з нагоди вручення відзнаки "Національна легенда України". Детальніше про це — розповість Фокус.

Як виглядала перша леді

Олена вийшла на публіку у чорному вбранні, яке доповнила масивним чокером під назвою "Світло Вертепу" від дизайнерки Оксани Борійчук.

Олена Зеленська показала розкішне намисто Фото: Скрін відео Олена Зеленська показала розкішне намисто Фото: Скрін відео Олена Зеленська показала розкішне намисто Фото: Скрін відео

Аксесуар складається з намистин ручної роботи, які зроблені з білої глини і покриті поливою й авторським розписом з рідкого золота. Прикраса вирізняється металевими дзвіночками та застібкою. Сама фурнітура виконана зі сталі золотистого кольору.

Крім цього, намисто Зеленської має ефект потрісканості. Це особливість поливи, якою вкриваються керамічні намистинки під час випікання. Вартість аксесуару становить 6 650 гривень.

Видео дня

Намисто Зеленської коштує 6 650 гривень Фото: Скріншот

Зеленська полюбляє незвичайні прикраси

Нещодавно перша леді України з’явилась на публіці у вишуканому образі, в якому акцентувала увагу на коштовну брошку, яку створила кримськотатарська дизайнерка Едіє Карімова-Ібадуллаєва.

На піджак Зеленська приколола прикрасу від українського бренду Courabié. Брошка із колекції, присвяченої жіночій силі, культурі кримських татар та Örnek — традиційному орнаменту киримли. Її вартість сягає майже 13 тисяч гривень.

Олена Зеленська показала розкішну брошку Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Перед зустріччю з Меланією Трамп Олена Зеленська вразила стильним образом у Нью-Йорку. Вона одягла світло-сірий жакет вільною крою, який поєднала з чорним лонгслівом та широкими брюками.

Також перша леді прикрасила обкладинку ELLE Литва та пояснила журналістам, чому культура під час війни стала для українців не розвагою, а порятунком.

Крім того, дружина Зеленського засвітилась у білосніжному костюмі від української дизайнерки Ельвіри Гасанової.