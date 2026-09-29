Зеленская засветила брошь стоимостью почти 13 тысяч гривен (фото)

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в изысканном наряде, в котором особое внимание привлекала драгоценная брошь. Украшение создала крымскотатарская дизайнер Эдие Каримова-Ибадуллаева.

Стоимость броши составляет почти 13 тысяч гривен. В стильном наряде Зеленская пришла на встречу с представителями общин в рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Соответствующие фото первая леди опубликовала в Instagram (olenazelenska_official).

Как выглядит драгоценная брошь Зеленской

Для выхода в свет Елена выбрала деловой костюм шоколадного цвета. Дополнили образ небольшие сережки, легкий макияж в нюдовых тонах и стильная укладка.

На пиджак первая леди приколола украшение от украинского бренда Courabié. Брошь из коллекции, посвященной женской силе, культуре крымских татар и Örnek — традиционному орнаменту киримлы.

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Зеленская в деловом наряде с драгоценной брошью Фото: Instagram

По данным бренда, в 2021 году ЮНЕСКО включила Örnek в список культурного наследия.

Брошь Зеленской состоит из интересных элементов: миндаль — это символ молодой девушки, цветок — олицетворяет женщину в расцвете сил, а колючка — служит оберегом.

Отметим, что стоимость такого элегантного украшения составляет 12 500 гривен.

Брошь стоит 12 500 гривен Фото: Скриншот Как выглядит брошь Зеленской Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Перед встречей с Меланией Трамп Елена Зеленская поразила стильным образом в Нью-Йорке. Она надела светло-серый жакет свободного кроя, который сочетала с черным лонгсливом и широкими брюками.

Также первая леди Украины украсила обложку ELLE Литва и объяснила журналистам, почему культура во время войны стала для украинцев не развлечением, а спасением.

Кроме того, супруга Зеленского появилась в белоснежном костюме от украинской дизайнерки Эльвиры Гасановой, состоящем из двубортного удлиненного пиджака и широких классических брюк.