Зеленська засвітила брошку за майже 13 тисяч грн (фото)

Перша леді України Олена Зеленська з’явилась на публіці у вишуканому образі, в якому акцентувала увагу на коштовну брошку. Прикрасу створила кримськотатарська дизайнерка Едіє Карімова-Ібадуллаєва.

Вартість брошки сягає майже 13 тисяч гривень. У стильному вбранні Зеленська прийшла на зустріч з представниками громад у межах Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Відповідні фото перша леді оприлюднила в Instagram (olenazelenska_official).

Як виглядає коштовна брошка Зеленської

Для виходу у світ Олена обрала діловий костюм шоколадного кольору. Доповненням образу стали маленькі сережки, легкий нюдовий макіяж та стильна укладка.

На піджак перша леді приколола прикрасу від українського бренду Courabié. Брошка із колекції, присвяченої жіночій силі, культурі кримських татар та Örnek — традиційному орнаменту киримли.

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Зеленська у діловому образі з коштовною брошкою Фото: Instagram

За інформацією бренду, у 2021 році UNESCO внесли Örnek до культурної спадщини.

Брошка Зеленської створена з цікавих елементів: мигдаль – це знак молодої дівчини, квітка – уособлює жінку у розквіті, а колючка – як оберіг.

Зазначимо, що вартість такої елегантної прикраси становить 12 500 гривень.

Брошка коштує 12 500 гривень Фото: Скріншот Як виглядає брошка Зеленської Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Перед зустріччю з Меланією Трамп Олена Зеленська вразила стильним образом у Нью-Йорку. Вона одягла світло-сірий жакет вільною крою, який поєднала з чорним лонгслівом та широкими брюками.

Також перша леді України прикрасила обкладинку ELLE Литва та пояснила журналістам, чому культура під час війни стала для українців не розвагою, а порятунком.

Крім того, дружина Зеленського засвітилась у білосніжному костюмі від української дизайнерки Ельвіри Гасанової, який складається з двобортного подовженого піджака і широких класичних штанів.