Олена Зеленська засвітилась у сережках за десятки тисяч гривень (фото)

Українська перша леді Олена Зеленська продовжує підкорювати публіку вишуканими образами. Нещодавно дружина президента продемонструвала стильний образ із коштовними аксесуарами.

Олена Зеленська взяла участь в Українському жіночому конгресі. Відповідними фото вона поділилась на своїй сторінці в Instagram (olenazelenska_official).

Для виходу у світ перша леді обрала костюм у світлих тонах. Свій аутфіт Олена доповнила витонченими сережками.

Як виглядала Зеленська на заході

Для виступу перед публікою дружина президента обрала сіру сорочку та костюм бежевого кольору. Зеленська зробила акцент на розкішних золотистих сережках.

Образ Олени Зеленської Фото: Instagram

Прикраса першої леді вирізняється формою: верхня ланка з’єднана з видовженою овальною підвіскою. Заокруглені краї виробу роблять його ще більш ефектним.

Зазначимо, що в магазинах схожі аксесуари коштують від 50 тисяч і сягають майже 80 тисяч гривень.

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Сережки, схожі як у Зеленської Фото: Скріншот

Олена Зеленська носить брендові речі

Перша леді України неодноразово хизувалась на публіці стильними речами від відомих брендів. Так, Олена Зеленська продемонструвала на День Незалежності костюм українського бренду Lake Studio. Він складався з прямих штанів та жакету без коміра з вишивкою квітів.

До свого аутфіту перша леді додала чорні туфлі на шпильках. Зачіску вона обрала у вигляді низького пучка.

Зеленська у костюмі від бренду Lake Studio Фото: Instagram

Крім цього, до 35-ї річниці Незалежності України образ для Олени Зеленської створив бренд LITKOVSKA. На публіці дружина президента з’явилась у білосніжному вбранні, що складався із жакета, жилета та штанів в архітектурному крої.

Олена Зеленська у костюмі від бренду LITKOVSKA Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Зеленська з’явилась на публіці у вишуканому образі, в якому акцентувала увагу на коштовну брошку. Прикрасу створила кримськотатарська дизайнерка Едіє Карімова-Ібадуллаєва.

Також нещодавно дружина президента показалась у розкішному образі, який доповнила ексклюзивним аксесуаром. Вона обрала чокер "Світло Вертепу" від відомої дизайнерки Оксани Борійчук.

Крім того, для одного закордонного візиту перша леді України одягнула темно-смарагдовий костюм. Символічним доповненням ділового образу стала брошка у вигляді колоска.