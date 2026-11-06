Марина Порошенко похизувалась сумкою за 5 тисяч гривень: що вона в ній носить (відео)

Марина Порошенко, дружина експрезидента Петра Порошенка, похизувалась сумкою, яку придбала за кордоном всього за п'ять тисяч гривень. У ній колишня перша леді носить телефон, водійське посвідчення і навіть фарби для малювання з пензликами й ножом.

Марина Порошенко придбала сумку від британського бренду Russell & Bromley у чорному кольорі. За словами жінки, аксесуар був на розпродажі та коштував трохи більше п'яти тисяч гривень. Детальніше про це – розповість Фокус.

Що носить у сумці Марина Порошенко

У новому відео блогерці Марії Марина Порошенко розповіла, що придбала сумку бренду Russell & Bromley під час відрядження за кордоном. Тоді був розпродаж і аксесуар коштував близько п'яти тисяч гривень.

Цікаво, що на сайті ця сумка без знижки коштує 225 євро (близько 11 400 гривень). Однак наразі на неї знижка і ціна аксесуару – 112,50 євро (близько 5 740 гривень).

Зараз сумка на знижці Фото: Скріншот

Дружина експрезидента зізналась, що ця сумка – більш дорожній варіант, але він їй дуже подобається і вона ходить з нею щодня.

Видео дня

"Вже мої знайомі кажуть: "Коли ти поміняєш сумку?". Кажу: "Мені так зручно"", — посміялась Марина.

У сумці дружина Порошенка носить телефон, депутатську перепустку у Київраду, а також водійське посвідчення – Марина за кермом понад 30 років і називає це своїм "ступенем свободи".

"Також ношу іконку, для мене це важливо, бо я кожного дня молюсь… Навушники для телефону… Фарби, пензлики та ножик забула викласти, бо я роблю з військових скринь красиві та сучасні, своїми руками… До речі, скрині ми продаємо через аукціон, усі гроші йдуть військовим", — наголосила колишня перша леді.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оприлюднено фото, як пʼятий президент України Петро Порошенко виглядав у молодості. Дружина Петра Олексійовича — Марина — привітала його зі святковим днем та поділилася архівними кадрами родини.

Вікторія Бекхем розповіла, що носить у своїй сумочці. У зірки завжди із собою трохи косметики і сентиментальний подарунок від чоловіка.

До слова, українська перша леді Олена Зеленська продемонструвала стильний образ із коштовними аксесуарами. Для виходу у світ вона обрала костюм у світлих тонах. Свій аутфіт жінка доповнила витонченими сережками.