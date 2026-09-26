Петру Порошенку — 61: як пʼятий президент виглядав у молодості (фото)

26 вересня пʼятий президент України Петро Порошенко святкує день народження. Політику та бізнесмену виповнився 61 рік.

Дружина Петра Олексійовича Марина привітала його зі святковим днем та поділилася архівними фотографіями їхньої родини у Facebook.

Дружина Порошенка звернулася до нього

Своє звернення кохана іменинника розпочала офіційно — "Дорогий Петро Олексійовичу".

Жінка згадала їхню молодість та перший день народження Порошенка, який вони відсвяткували разом. Тоді майбутньому президенту було лише 18 років.

"Хто тоді міг уявити, скільки всього нам доведеться пройти разом?" — сказала Марина.

Дружина політика показала різні етапи їхнього життя — від юності та весілля до сьогодення.

Петро Порошенко з дружиною Фото: Facebook

Петро Порошенко з дружиною Фото: Facebook

За словами Марини Порошенко, вона досі захоплюється чоловіком і вважає його найближчим другом.

Видео дня

"Ти для мене не лише коханий чоловік, ти мій найближчий друг. Людина, з якою я можу розділити радість і біль, тривоги і надії", — сказала кохана іменинника.

Зокрема, Марина побажала чоловікові щастя та Божого захисту, а також зізналася, що хоче ще багато років дивитися на нього "з любов’ю, гордістю і захопленням".

Як Порошенко виглядав у молодості

У молодості п'ятий президент України мав доволі густу та пишну шевелюру (кучеряве темне волосся), через що в мережі його архівні фото іноді жартівливо порівнюють з образом Елвіса Преслі.

Він був міцної статури, оскільки серйозно займався займався дзюдо та самбо і навіть став кандидатом у майстри спорту.

Петро Порошенко в молодості Фото: З відкритих джерел

З роками, під час розбудови кондитерського бізнесу та переходу в політику наприкінці 90-х років, його стиль став більш стриманим, волосся — коротшим, а згодом з'явилася сивина.

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