Аллі Мазур — 61. Як телеведуча змінювалася за 30 років на екранах (фото)

Сьогодні, 16 вересня 2026 року, легенда українського телебачення Алла Мазур святкує свій 61-й день народження.

Вона присвятила українському ефіру майже 30 років, ставши незмінним обличчям першого в історії випуску новин ТСН на каналі "1+1" ще 1 січня 1997 року. Фокус розповідає, як іменинниця змінювалася з роками.

Як мінялася Алла Мазур

За три десятиліття образ та стиль телеведучої пройшли дивовижну трансформацію — від класичного телевізійного канону 90-х до символу незламності.

Класичне каре та темний колір (1990-ті — 2010-ті): На початку своєї кар'єри Алла Мазур запам'яталася глядачам зі своєю фірмовою зачіскою — ідеальним темним каре з прямим чубчиком. Цей строгий, але водночас елегантний стиль відповідав тодішнім стандартам інформаційного мовлення й асоціювався у мільйонів українців зі спокоєм і надійністю.

Видео дня

Алла Мазур на початку карʼєри Фото: З відкритих джерел

Протягом років довжина та відтінок її каре трохи змінювалися: волосся ставало то світлішим, то набувало каштанових відтінків, проте загальний впізнаваний силует залишався її візитівкою.

Алла Мазур Фото: Instagram

Алла Мазур Фото: Instagram

Найбільша трансформація

Найрадикальніший і водночас найбільш надихаючий поворот у зовнішності ведучої стався після її складної боротьби з онкологією (раком молочної залози), про яку вона відкрито заявила у 2019 році. Після курсів хіміотерапії Алла Мазур прийняла сміливе рішення відмовитися від перуки.

У вересні 2020 року вона вперше вийшла в прямий ефір ТСН і з'явилася на обкладинці журналу Marie Claire з ультракороткою стильною стрижкою сріблясто-платинового відтінку.

Алла Мазур Фото: Instagram

Сьогодні Алла Мазур залишається провідною ведучою програми "ТСН. Тиждень" та національного марафону. Її внесок в українську журналістику є настільки масштабним, що у серпні 2026 року вона була офіційно удостоєна державної нагороди "Національна легенда України".

"Вітаємо Аллу Григорівну та дякуємо за роки разом, професійність, відданість справі та особливий зв’язок з глядачами", — привітали іменинницю колеги.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Алла Мазур не приховує, що війна залишила свій відбиток в її житті, через що вона змінила свої життєві принципи на більш важливіші.

Ведуча новин BBC Мар'ям Мошірі вперше публічно розповіла, що останні два роки бореться з невиліковною формою раку крові.

Телеведуча Андріана Кучер оголосила про завершення роботи на телебаченні та свій намір мобілізуватися до лав ЗСУ.