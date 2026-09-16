Алле Мазур — 61 год. Как телеведущая изменилась за 30 лет на экранах (фото)

Сегодня, 16 сентября 2026 года, легенда украинского телевидения Алла Мазур отмечает свой 61-й день рождения.

Она посвятила украинскому эфиру почти 30 лет, став неизменным лицом первого в истории выпуска новостей ТСН на канале "1+1" ещё 1 января 1997 года. Фокус рассказывает, как именинница менялась с годами.

Как менялась Алла Мазур

За три десятилетия образ и стиль телеведущей претерпели удивительную трансформацию — от классического телевизионного канона 90-х до символа несокрушимости.

Классическое каре и тёмный цвет (1990-е — 2010-е): В начале своей карьеры Алла Мазур запомнилась зрителям своей фирменной прической — идеальным темным каре с пряной челкой. Этот строгий, но в то же время элегантный стиль соответствовал тогдашним стандартам информационного вещания и ассоциировался у миллионов украинцев со спокойствием и надежностью.

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Алла Мазур в начале карьеры Фото: Из открытых источников

На протяжении многих лет длина и оттенок её каре немного менялись: волосы то становились светлее, то приобретали каштановые оттенки, однако общий узнаваемый силуэт оставался её визитной карточкой.

Алла Мазур Фото: Instagram

Алла Мазур Фото: Instagram

Самая значительная трансформация

Самый радикальный и в то же время самый вдохновляющий поворот в облике ведущей произошел после её сложной борьбы с онкологией (раком молочной железы), о которой она открыто заявила в 2019 году. После курсов химиотерапии Алла Мазур приняла смелое решение отказаться от парика.

В сентябре 2020 года она впервые вышла в прямой эфир ТСН и появилась на обложке журнала Marie Claire с ультракороткой стильной стрижкой серебристо-платинового оттенка.

Алла Мазур Фото: Instagram

Сегодня Алла Мазур по-прежнему является ведущей программы "ТСН. Неделя" и национального марафона. Её вклад в украинскую журналистику настолько велик, что в августе 2026 года она была официально удостоена государственной награды "Национальная легенда Украины".

"Поздравляем Аллу Григорьевну и благодарим за годы совместной работы, профессионализм, преданность делу и особую связь со зрителями", — поздравили именинницу коллеги.

Напомним, Фокус ранее сообщал:

Алла Мазур не скрывает, что война оставила свой след в её жизни, из-за чего она пересмотрела свои жизненные принципы в сторону более важных ценностей.

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