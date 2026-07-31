Ушла с ТВ и объявила о мобилизации: что известно о ведущей Андриане Кучер (фото)

Известная украинская телеведущая Андриана Кучер объявила о завершении работы на телевидении и своем намерении мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Журналистка уже завершила шестилетнее сотрудничество с 24 каналом, прошла обучение и выбрала подразделение для последующей службы.

Во время своего последнего прямого эфира на 24 канале Кучер поблагодарила зрителей за доверие и поддержку собрания для ВСУ, отметив, что ставит точку на этом этапе своей профессиональной жизни.

Позже в своих соцсетях 33-летняя журналистка раскрыла детали: она планировала подписать боевой контракт еще в начале августа. По ее словам, она уже прошла соответствующую подготовку и определилася с конкретным подразделением. Впрочем, из-за текущих кадровых и бюрократических изменений вокруг Министерства обороны процесс оформления контрактов несколько приостановился.

По словам Андрианы, она ожидает разрешения этой ситуации, а ее дальнейшие планы однозначны: "Вариантов, по сути, два: либо в армию, либо для войска".

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Кто такая Андриана Кучер

Девушка родилась 12 декабря 1992 в Ужгороде. Образование получала в КНУ имени Тараса Шевченко и КНУКиМ по специальности тележурналистики. Работала на радио и телевидении с 2013 года (Львовское радио, "ПравдаТУТ", NewsOne, ZIK). С ноября 2020 года была одной из ведущих 24 канала и вела авторский проект "Кучер Live".

В июне 2019 года Андриана была среди журналистов, которые принципиально уволились с телеканала ZIK после его покупки окружением Виктора Медведчука, публично подписав заявление против оккупации украинского медиапространства.

Андриана Кучер уходит по телевидению Фото: Instagram

Кроме эфирной деятельности и активного волонтерства, в августе 2024 как журналистка работала непосредственно в Курской области во время операции Сил обороны Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известный украинский комик Игорь Ласточкин, который в 2025 году мобилизовался в ряды ВСУ, показал свои будни на передовой и откровенно рассказал о родных в России.

Победитель четвертого сезона "Х-Фактора", участник национального отбора песенного конкурса "Евровидение" Александр Порядинский мобилизовался. В настоящее время 28-летний артист проходит БЗИН.

Кроме того, народная депутатка Марьяна Безугла раскритиковала экстелеведущего и военного Вадима Карпяка за то, что тот после "пафосной мобилизации" стал спикером и ходит на форумы олигарха Пинчука.