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Проходит военную подготовку: победитель "Х-Фактора" мобилизовался в ВСУ (фото)

Александр Порядинский
Александр Порядинский | Фото: из открытых источников

Победитель четвёртого сезона "Х-Фактора", участник национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" Александр Порядинский мобидизовался в армию. В настоящее время 28-летний артист проходит БОВП.

Победитель вокального талант-шоу "Х-Фактор" 2014 года Александр Порядинский недавно был призван в Вооруженные Силы Украины. Об этом сам артист сообщил в социальной сети.

По его словам, сейчас он проходит базовую военную подготовку на полигоне. Артист опубликовал фотографию, на которой он улыбается, держа оружие в руках.

Порядинский БЗВП
Александр Порядинский на стрельбище
Фото: из открытых источников

Певец поблагодарил поклонников своего таланта за поддержку и выразил надежду на новые творческие встречи.

Чем известен Александр Порядинский

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Командир 21-го армейского корпуса Валерий Курач вручает благодарность певцу
Фото: из открытых источников

Впервые Александр Порядинский заявил о себе, будучи студентом музыкально-филологического факультета Нежинского областного педагогического лицея. На кастинге четвертого сезона шоу "Х-Фактор" он исполнил песню "Не плач, тато" Ивана Ганзеры, за что получил 4 судейских "да". В суперфинале он победил коллектив "Триода" из Тернополя.

Відео дня

В 2019 году Порядинский принял участие в национальном отборе на "Евровидение" и занял 4-е место.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, украинский рэпер Миша Правильный добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.