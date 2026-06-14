Проходит военную подготовку: победитель "Х-Фактора" мобилизовался в ВСУ (фото)

Победитель четвёртого сезона "Х-Фактора", участник национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" Александр Порядинский мобидизовался в армию. В настоящее время 28-летний артист проходит БОВП.

Победитель вокального талант-шоу "Х-Фактор" 2014 года Александр Порядинский недавно был призван в Вооруженные Силы Украины. Об этом сам артист сообщил в социальной сети.

По его словам, сейчас он проходит базовую военную подготовку на полигоне. Артист опубликовал фотографию, на которой он улыбается, держа оружие в руках.

Александр Порядинский на стрельбище Фото: из открытых источников

Певец поблагодарил поклонников своего таланта за поддержку и выразил надежду на новые творческие встречи.

Чем известен Александр Порядинский

Командир 21-го армейского корпуса Валерий Курач вручает благодарность певцу Фото: из открытых источников

Впервые Александр Порядинский заявил о себе, будучи студентом музыкально-филологического факультета Нежинского областного педагогического лицея. На кастинге четвертого сезона шоу "Х-Фактор" он исполнил песню "Не плач, тато" Ивана Ганзеры, за что получил 4 судейских "да". В суперфинале он победил коллектив "Триода" из Тернополя.

Відео дня

В 2019 году Порядинский принял участие в национальном отборе на "Евровидение" и занял 4-е место.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Младший сын народного артиста Украины Богдана Бенюка, 29-летний Богдан-Гордий, встал на защиту Родины.

Победитель телепроекта "МастерШеф" Александр Зубко стал военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Кроме того, украинский рэпер Миша Правильный добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.