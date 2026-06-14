Проходит военную подготовку: победитель "Х-Фактора" мобилизовался в ВСУ (фото)
Победитель четвёртого сезона "Х-Фактора", участник национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" Александр Порядинский мобидизовался в армию. В настоящее время 28-летний артист проходит БОВП.
Победитель вокального талант-шоу "Х-Фактор" 2014 года Александр Порядинский недавно был призван в Вооруженные Силы Украины. Об этом сам артист сообщил в социальной сети.
По его словам, сейчас он проходит базовую военную подготовку на полигоне. Артист опубликовал фотографию, на которой он улыбается, держа оружие в руках.
Певец поблагодарил поклонников своего таланта за поддержку и выразил надежду на новые творческие встречи.
Чем известен Александр Порядинский
Впервые Александр Порядинский заявил о себе, будучи студентом музыкально-филологического факультета Нежинского областного педагогического лицея. На кастинге четвертого сезона шоу "Х-Фактор" он исполнил песню "Не плач, тато" Ивана Ганзеры, за что получил 4 судейских "да". В суперфинале он победил коллектив "Триода" из Тернополя.
В 2019 году Порядинский принял участие в национальном отборе на "Евровидение" и занял 4-е место.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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