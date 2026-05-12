Сын народного артиста Украины присоединился в ряды ВСУ (фото)

Младший сын народного артиста Украины Богдана Бенюка, 29-летний Богдан-Гордей, стал на защиту Родины. О пополнении в рядах Вооруженных Сил сообщил коллега актера Сергей Калантай, отметив высокую гражданскую позицию семьи Бенюков.

Эту информацию Сергей Калантай рассекретил во время интервью журналистке Алине Доротюк. Актер признался, что узнал о решении Богдана-Гордея непосредственно во время общения с Бенюком-старшим в гримерке.

"Я недавно узнал, что его младший сын пошел служить. Его два зятя служат, и сын пошел служить. Это поступок. Я хочу снять шляпу и сказать, что он воспитал людей правильных", — поделился Калантай.

Богдан-Гордей Бенюк присоединился к ВСУ Фото: Instagram

Что известно о Богдане-Гордее

До того как сменить гражданскую одежду на военную форму, Богдан-Гордей Бенюк активно занимался научной и творческой деятельностью. Он окончил аспирантуру и успешно защитил квалификационную работу, а также работал в сфере дубляжа и планировал развиваться в продюсировании.

