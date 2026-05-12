Син народного артиста України приєднався до лав ЗСУ (фото)

Молодший син народного артиста України Богдана Бенюка, 29-річний Богдан-Гордій, став на захист Батьківщини. Про поповнення в лавах Збройних Сил повідомив колега актора Сергій Калантай, відзначивши високу громадянську позицію родини Бенюків.

Цю інформацію Сергій Калантай розсекретив під час інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк. Актор зізнався, що дізнався про рішення Богдана-Гордія безпосередньо під час спілкування з Бенюком-старшим у гримерці.

"Я нещодавно довідався, що його молодший син пішов служити. Його два зяті служать, і син пішов служити. Це вчинок. Я хочу зняти шляпу і сказати, що він виховав людей правильних", — поділився Калантай.

Богдан-Гордій Бенюк долучився до ЗСУ Фото: Instagram

Що відомо про Богдана-Гордія

До того як змінити цивільний одяг на військовий однострій, Богдан-Гордій Бенюк активно займався науковою та творчою діяльністю. Він закінчив аспірантуру та успішно захистив кваліфікаційну роботу, а також працював у сфері дубляжу та планував розвиватися у продюсуванні.

