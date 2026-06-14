Проходить військовий вишкіл: переможець "Х-Фактора" мобілізувався до ЗСУ (фото)

Переможець четвертого сезону "Х-Фактора", учасник національного відбору пісенного конкурса "Євробачення" Олександр Порядинський мобілізувався. Наразі 28-річний артист проходить БЗВП.

Переможець вокального талант-шоу "Х-Фактор" 2014 року Олександр Порядинський нещодавно мобілізувався до лав Збройних Сил України. Про це сам артист повідомив у соцмережі.

За його словами, наразі він проходить базову військову підготовку на полігоні. Артист виклав світлину, на якій посміхається, тримаючи зброю в руках.

Олександр Порядинський на стрільбищі Фото: з відкритих джерел

Співак подякував шанувальникам свого таланту за підтримку та висловив сподівання щодо нових творчих зустрічей.

Чим відомий Олександр Порядинський

Командир 21-го армійського корпусу Валерій Курач вручає подяку співаку Фото: з відкритих джерел

Вперше Олександр Порядинськи заявив про себе, будучи студентом музично-філологічного факультету Ніжинського обласного педагогічного ліцею. На кастингу четвертого сезону шоу "Х-Фактор" він виконав пісню "Не плач, тато" Івана Ганзери, за що отримав 4 суддівських "так". У суперфіналі він виграв у колективу "Тріода" з Тернополя.

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У 2019 році Порядинський узяв участь у нацвідборі на "Євробачення", посівши 4 місце.

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