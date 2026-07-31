Пішла з ТБ і оголосила про мобілізацію: що відомо про ведучу Андріану Кучер (фото)

Відома українська телеведуча Андріана Кучер оголосила про завершення роботи на телебаченні та свій намір мобілізуватися до лав Збройних сил України. Журналістка вже завершила шестирічну співпрацю з 24 каналом, пройшла вишкіл і обрала підрозділ для подальшої служби.

Під час свого останнього прямого ефіру на 24 каналі Кучер подякувала глядачам за довіру й підтримку зборів для ЗСУ, зазначивши, що ставить крапку на цьому етапі свого професійного життя.

Пізніше у своїх соцмережах 33-річна журналістка розкрила деталі: вона планувала підписати бойовий контракт ще на початку серпня. За її словами, вона вже пройшла відповідну підготовку та визначилася з конкретним підрозділом. Утім, через поточні кадрові та бюрократичні зміни навколо Міністерства оборони процес оформлення контрактів дещо призупинився.

За словами Андріани, вона чекає розв'язання цієї ситуації, а її подальші плани однозначні: "Варіантів, по суті, два: або у військо, або для війська".

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Хто така Андріана Кучер

Дівчина народилася 12 грудня 1992 року в Ужгороді. Освіту здобувала в КНУ імені Тараса Шевченка та КНУКіМ за фахом тележурналістики. Працювала на радіо й телебаченні з 2013 року (Львівське радіо, "ПравдаТУТ", NewsOne, ZIK). З листопаду 2020 року була однією з провідних ведучих 24 каналу та вела авторський проєкт "Кучер Live".

У червні 2019 року Андріана була серед тих журналістів, які принципово звільнилися з телеканалу ZIK після його купівлі оточенням Віктора Медведчука, публічно підписавши заяву проти окупації українського медіапростору.

Андріана Кучер йде з телебачення Фото: Instagram

Окрім ефірної діяльності та активного волонтерства, у серпні 2024 року як журналістка працювала безпосередньо у Курській області під час операції Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відомий український комік Ігор Ласточкін, який у 2025 році мобілізувався до лав ЗСУ, показав свої будні на передовій та відверто розповів про рідних у Росії.

Переможець четвертого сезону "Х-Фактора", учасник національного відбору пісенного конкурса "Євробачення" Олександр Порядинський мобілізувався. Наразі 28-річний артист проходить БЗВП.

Крім того, народна депутатка Марʼяна Безугла розкритикувала екстелеведучого та військового Вадима Карпʼяка за те, що той після "пафосної мобілізації" став речником та ходить на форуми олігарха Пінчука.