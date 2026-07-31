RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Пішла з ТБ і оголосила про мобілізацію: що відомо про ведучу Андріану Кучер (фото)

Ведуча 24 каналу Андріана Кучер оголосила про мобілізацію
Ведуча Андріана Кучер | Фото: Instagram

Відома українська телеведуча Андріана Кучер оголосила про завершення роботи на телебаченні та свій намір мобілізуватися до лав Збройних сил України. Журналістка вже завершила шестирічну співпрацю з 24 каналом, пройшла вишкіл і обрала підрозділ для подальшої служби.

Під час свого останнього прямого ефіру на 24 каналі Кучер подякувала глядачам за довіру й підтримку зборів для ЗСУ, зазначивши, що ставить крапку на цьому етапі свого професійного життя.

Пізніше у своїх соцмережах 33-річна журналістка розкрила деталі: вона планувала підписати бойовий контракт ще на початку серпня. За її словами, вона вже пройшла відповідну підготовку та визначилася з конкретним підрозділом. Утім, через поточні кадрові та бюрократичні зміни навколо Міністерства оборони процес оформлення контрактів дещо призупинився.

За словами Андріани, вона чекає розв'язання цієї ситуації, а її подальші плани однозначні: "Варіантів, по суті, два: або у військо, або для війська".

Відео дня

Хто така Андріана Кучер

Дівчина народилася 12 грудня 1992 року в Ужгороді. Освіту здобувала в КНУ імені Тараса Шевченка та КНУКіМ за фахом тележурналістики. Працювала на радіо й телебаченні з 2013 року (Львівське радіо, "ПравдаТУТ", NewsOne, ZIK). З листопаду 2020 року була однією з провідних ведучих 24 каналу та вела авторський проєкт "Кучер Live".

У червні 2019 року Андріана була серед тих журналістів, які принципово звільнилися з телеканалу ZIK після його купівлі оточенням Віктора Медведчука, публічно підписавши заяву проти окупації українського медіапростору.

що відомо про ведучу Андріану Кучер з 24 каналу
Андріана Кучер йде з телебачення
Фото: Instagram

Окрім ефірної діяльності та активного волонтерства, у серпні 2024 року як журналістка працювала безпосередньо у Курській області під час операції Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, народна депутатка Марʼяна Безугла розкритикувала екстелеведучого та військового Вадима Карпʼяка за те, що той після "пафосної мобілізації" став речником та ходить на форуми олігарха Пінчука.