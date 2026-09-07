О ней говорили все: известная телеведущая рассказала о неизлечимом раке (фото)

Ведущая новостей BBC Марьям Мошири впервые публично рассказала, что последние два года борется с неизлечимой формой рака крови. Несмотря на изнурительное лечение, 49-летняя журналистка ни разу не пропустила эфир и продолжала освещать самые громкие события со всего мира.

Известная телеведущая Марьям Мошири узнала свой диагноз в ноябре 2024 года — истинная полицитемия (PV), редкая форма рака крови. Болезнь неизлечима, однако поддается контролю при условии правильно подобранной терапии.

При PV организм вырабатывает избыточное количество эритроцитов, из-за чего кровь становится более густой, чем должна быть. Это существенно повышает риск образования тромбов, а вместе с ними — инсульта, инфаркта или тромбоза глубоких вен.

Ведущая, работающая на BBC с 2003 года и ставшая настоящей звездой телеканала в 2023 году после конфуза в прямом эфире. Тогда о ней заговорили все.

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Коварная болезнь

Только сейчас она призналась, что болезнь долгое время коварно не давала о себе знать.

"Консультант сообщил мне, что у меня этот неизлечимый рак крови. В основном симптомов не было, и в этом-то и заключается коварство этой болезни", — рассказала она в эфире BBC.

По её словам, спас ситуацию лишь внимательный подход семейного врача.

"Единственная причина, по которой у меня обнаружили болезнь, — моя терапевт была настолько скрупулёзна в проведении плановых анализов крови, что сразу отправила их на дополнительную диагностику", — прокомментировала ведущая.

Ведущая новостей BBC Марьям Мошири тяжело больна Фото: Instagram

Начальный этап лечения оказался настоящим испытанием на выносливость. Мариам, мать троих детей, примерно два раза в месяц проходила изнурительные процедуры венозной пункции продолжительностью до часа — во время них через вену удаляют почти пинту крови, чтобы снизить концентрацию эритроцитов.

"За примерно пять месяцев я прошла венесекцию семь или восемь раз. Можете себе представить, насколько упал уровень железа и насколько сильнее я стала уставать", — вспоминает журналистка.

Далее состояние только ухудшалось: "Через некоторое время я начала чувствовать себя крайне плохо и изможденно. Начала выпадать волосы, все тело чесалось, но главным симптомом была усталость".

Работа, несмотря ни на что

Несмотря на изнеможение, которое не отпускало ни на день, Мошири два года подряд продолжала объезжать мир ради работы; в частности, она руководила освещением BBC смерти Папы Франциска, работая непосредственно из Рима.

Болезнь поразила не только журналистку, но и всю семью. Марьям вместе с мужем Джонатаном воспитывает троих детей: 13-летнюю Айрис, 11-летнюю Вивьен и 9-летнего Каспиана.

"Мне потребовалось немало времени, чтобы рассказать детям о болезни — я не хотела их пугать. Но они оказались на удивление понимающими. Когда я говорю что-то вроде "мама сегодня слишком устала, чтобы играть", они это принимают и не настаивают", – поделилась ведущая.

Для тех, кто ещё не знает

Мариам решила рассказать свою историю не случайно — она хочет привлечь внимание к этому заболеванию и поддерживает новую кампанию Here for This, запущенную организацией Blood Cancer UK.

"Я считаю очень важным, чтобы люди понимали: этот вид рака крови неизлечим, но при надлежащем лечении вполне контролируем, и с ним можно вести относительно здоровый образ жизни. Вопрос лишь в том, чтобы найти правильную терапию, которая подойдет именно тебе", — подчеркнула журналистка.

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