Победитель шоу "Зважених та щасливих" показал своих родителей, погибших в результате трагедии
Вячеслав Грабовый, победитель 10-го сезона шоу "Зважені та щасливі", проходит лечение после трагедии, унесшей жизни обоих его родителей. 1 сентября, во вторник, мужчина нарушил молчание и опубликовал в соцсетях трогательное прощальное обращение.
Официального подтверждения того, что именно произошло, нет. Однако в сети пишут, что "одесская трагедия" 29 августа касается именно семьи Грабовых.
По версии полиции, в тот вечер в Киевском районе Одессы раздались выстрелы из ружья. Причиной, по всей видимости, стала ссора между родственниками. В результате конфликта погибли два человека. Нападавший после совершенного забаррикадировался в помещении и покончил с собой.
Сам Вячеслав получил ранение и был госпитализирован — на данный момент он остается единственным выжившим в этой семейной трагедии.
Первой о трагедии сообщила тренер мужчины по проекту Марина Боржемская, которая обратилась к зрителям с просьбой принять участие в сборе средств на лечение и организацию похорон.
"Словами не передать эту боль утраты"
Находясь в больничной палате, Вячеслав опубликовал пост, посвященный памяти родителей, сопроводив его фотографиями из семейного архива.
"Моя душа, мое сердце, я бесконечно благодарен вам за то, что вы подарили мне жизнь и поддерживали меня все это время, пока мы были вместе. Словами не передать эту боль утраты и пустоту, которая охватила всю мою душу… Я хочу запомнить вас именно такими, как на этих фото: улыбающимися, мудрыми", – написал он в обращении.
Мужчина вспомнил мелочи, которые теперь стали для него бесценными воспоминаниями.
"Я никогда не забуду мамины слова: "Славочка, надевай шапку", даже когда на улице было +30, и папины: "Не обижайте моего Славочку, он у нас хороший", хотя главным задирой был я. В моей памяти навсегда останутся мамины самые вкусные челогачики и папины стихи", – добавил он.Важно
Вячеслав завершил свой пост, выразив веру в то, что родители останутся рядом с ним и после смерти: "Я верю и знаю, что вы всегда будете рядом со мной — мои ангелы-хранители. Для меня большая честь быть вашим сыном".
Семейные фотографии семьи Грабовых
Вместе с траурным сообщением Вячеслав поделился фотографиями из семейного архива. На черно-белом снимке Наталья Тимофеевна с темными короткими волосами и выразительным взглядом нежно держит маленького Вячеслава в светлой вязаной кофточке.
На цветном архивном снимке с праздничного застолья отец, Вячеслав Николаевич, в темном пиджаке, белой рубашке и светлом галстуке с узором обнимает жену за плечо.
Кроме того, мужчина опубликовал трогательный портретный снимок родителей в зрелом возрасте. Отец в темном костюме и красном галстуке прижимается к своей жене-блондинке. В руках они держат букет красных роз.
Слова поддержки от тренера
Под публикацией сразу же появился комментарий Марины Боржемской, которая не скрывала своей боли.
"Светлая память самым светлым людям… Ты навсегда остался для них их Вселенной. А теперь эти два Ангела будут охранять тебя, Славочка, с небес. Обнимаю тебя всем сердцем. И благодарю их за тебя – за то, что подарили этому миру тебя", – написала тренер.
Волна сочувствия накрыла страницу Вячеслава — подписчики оставляют слова поддержки, пытаясь хоть как-то облегчить мужчине этот самый тяжелый период в его жизни.
Дата и время прощания
Церемония прощания с родителями Вячеслава Грабового состоится сегодня, 2 сентября 2026 года, в 11:00 в храме святого Димитрия Ростовского на 2-м христианском кладбище в Одессе (Люстдорфская дорога, 6).
Победитель шоу "Зважені та щасливі"
Одессит Вячеслав Грабовый стал победителем 10-го, юбилейного сезона шоу "Зважені та щасливі". За время участия в проекте мужчина сумел сбросить 104 килограмма лишнего веса.
По окончании шоу Вячеслав не остановился на достигнутом и начал вести собственный блог, который сегодня читают около 22 тысяч подписчиков. В своем аккаунте он делится полезными советами о здоровом образе жизни, развенчивает популярные мифы о диетах и рассказывает, как похудеть без вреда для организма и лишнего стресса.
Напомним, ранее Фокус писал:
- 10-й сезон шоу "Зважені та щасливі" уже завершился — главную победу и денежный приз в размере 300 тысяч гривен завоевал именно Вячеслав Грабовый.
- Также известно, сколько килограммов удалось сбросить участникам шоу за время 10-го сезона – результаты трансформаций поразили зрителей, ведь некоторые из участников стали практически неузнаваемыми на фото.
Кроме того, в сети появились кадры с места захоронения Елены Ясевич, победительницы 12-го сезона "Битвы экстрасенсов", которая также участвовала в проекте "Экстрасенсы ведут расследование".