Победитель шоу "Зважених та щасливих" показал своих родителей, погибших в результате трагедии

Вячеслав Грабовый, победитель 10-го сезона шоу "Зважені та щасливі", проходит лечение после трагедии, унесшей жизни обоих его родителей. 1 сентября, во вторник, мужчина нарушил молчание и опубликовал в соцсетях трогательное прощальное обращение.

Официального подтверждения того, что именно произошло, нет. Однако в сети пишут, что "одесская трагедия" 29 августа касается именно семьи Грабовых.

По версии полиции, в тот вечер в Киевском районе Одессы раздались выстрелы из ружья. Причиной, по всей видимости, стала ссора между родственниками. В результате конфликта погибли два человека. Нападавший после совершенного забаррикадировался в помещении и покончил с собой.

50-летний мужчина в одном из многоэтажных домов Киевского района города направил охотничье ружье на своих родителей Фото: Instagram 50-летний мужчина в одном из многоэтажных домов Киевского района города направил охотничье ружье на своих родителей Фото: Instagram

Сам Вячеслав получил ранение и был госпитализирован — на данный момент он остается единственным выжившим в этой семейной трагедии.

Первой о трагедии сообщила тренер мужчины по проекту Марина Боржемская, которая обратилась к зрителям с просьбой принять участие в сборе средств на лечение и организацию похорон.

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"Словами не передать эту боль утраты"

Находясь в больничной палате, Вячеслав опубликовал пост, посвященный памяти родителей, сопроводив его фотографиями из семейного архива.

"Моя душа, мое сердце, я бесконечно благодарен вам за то, что вы подарили мне жизнь и поддерживали меня все это время, пока мы были вместе. Словами не передать эту боль утраты и пустоту, которая охватила всю мою душу… Я хочу запомнить вас именно такими, как на этих фото: улыбающимися, мудрыми", – написал он в обращении.

Мужчина вспомнил мелочи, которые теперь стали для него бесценными воспоминаниями.

"Я никогда не забуду мамины слова: "Славочка, надевай шапку", даже когда на улице было +30, и папины: "Не обижайте моего Славочку, он у нас хороший", хотя главным задирой был я. В моей памяти навсегда останутся мамины самые вкусные челогачики и папины стихи", – добавил он.

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Победитель "Зважених та щасливих" впервые высказался после трагедии с братом и родителями

Вячеслав завершил свой пост, выразив веру в то, что родители останутся рядом с ним и после смерти: "Я верю и знаю, что вы всегда будете рядом со мной — мои ангелы-хранители. Для меня большая честь быть вашим сыном".

Семейные фотографии семьи Грабовых

Вместе с траурным сообщением Вячеслав поделился фотографиями из семейного архива. На черно-белом снимке Наталья Тимофеевна с темными короткими волосами и выразительным взглядом нежно держит маленького Вячеслава в светлой вязаной кофточке.

Семейные фотографии семьи Грабовых Фото: Instagram

На цветном архивном снимке с праздничного застолья отец, Вячеслав Николаевич, в темном пиджаке, белой рубашке и светлом галстуке с узором обнимает жену за плечо.

Вячеслав Николаевич обнимает жену за плечо Фото: Instagram

Кроме того, мужчина опубликовал трогательный портретный снимок родителей в зрелом возрасте. Отец в темном костюме и красном галстуке прижимается к своей жене-блондинке. В руках они держат букет красных роз.

Отец и мать Вячеслава Фото: Instagram

Слова поддержки от тренера

Под публикацией сразу же появился комментарий Марины Боржемской, которая не скрывала своей боли.

"Светлая память самым светлым людям… Ты навсегда остался для них их Вселенной. А теперь эти два Ангела будут охранять тебя, Славочка, с небес. Обнимаю тебя всем сердцем. И благодарю их за тебя – за то, что подарили этому миру тебя", – написала тренер.

Волна сочувствия накрыла страницу Вячеслава — подписчики оставляют слова поддержки, пытаясь хоть как-то облегчить мужчине этот самый тяжелый период в его жизни.

Дата и время прощания

Церемония прощания с родителями Вячеслава Грабового состоится сегодня, 2 сентября 2026 года, в 11:00 в храме святого Димитрия Ростовского на 2-м христианском кладбище в Одессе (Люстдорфская дорога, 6).

Победитель шоу "Зважені та щасливі"

Одессит Вячеслав Грабовый стал победителем 10-го, юбилейного сезона шоу "Зважені та щасливі". За время участия в проекте мужчина сумел сбросить 104 килограмма лишнего веса.

Вячеслав Грабовый стал победителем шоу "Зважені та щасливі" Фото: СТБ

По окончании шоу Вячеслав не остановился на достигнутом и начал вести собственный блог, который сегодня читают около 22 тысяч подписчиков. В своем аккаунте он делится полезными советами о здоровом образе жизни, развенчивает популярные мифы о диетах и рассказывает, как похудеть без вреда для организма и лишнего стресса.

Напомним, ранее Фокус писал:

10-й сезон шоу "Зважені та щасливі" уже завершился — главную победу и денежный приз в размере 300 тысяч гривен завоевал именно Вячеслав Грабовый.

Также известно, сколько килограммов удалось сбросить участникам шоу за время 10-го сезона – результаты трансформаций поразили зрителей, ведь некоторые из участников стали практически неузнаваемыми на фото.

Кроме того, в сети появились кадры с места захоронения Елены Ясевич, победительницы 12-го сезона "Битвы экстрасенсов", которая также участвовала в проекте "Экстрасенсы ведут расследование".