Брат застрелил родителей: появилась версия трагедии с победителем шоу "Зважені та щасливі"

В семье победителя 10-го сезона шоу "Зважені та щасливі" Вячеслава Грабового произошла беда – погибли его родители и родной брат. Сам участник проекта сейчас находится в больнице, а его тренер Марина Боржемская организовала сбор средств.

Новость о трагедии, постигшей семью Грабового, обнародовала тренер проекта Марина Боржемская в своём обращении в Instagram. Подробностей о том, что именно произошло, она раскрывать не стала, ограничившись лишь скупыми фактами: родители и брат Вячеслава погибли, а сам он попал в больницу.

"Даже трудно представить, что он сейчас переживает. И сегодня Славе очень нужна наша помощь и поддержка", – отметила Боржемская, надев темные очки.

Сбор средств

По словам тренерши, в ближайшее время семье предстоит столкнуться не только с болью утраты, но и с организацией похорон погибших, а также с другими расходами. Именно поэтому неравнодушные люди организовали сбор средств. Боржемская призвала не оставаться равнодушными к чужой беде.

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"Слава, мы все рядом с тобой. Держись, пожалуйста", – заключила она.

"Одесская трагедия"

Под публикацией Боржемской пользователи сети сразу же начали высказывать предположения, что речь идет о жутком случае, произошедшем на днях в Одессе.

Тренер Марина Боржемская начала сбор средств Фото: Instagram

По данным Одесского районного управления полиции №1, 50-летний мужчина в одном из многоэтажных домов Киевского района города направил охотничье ружье на своих родителей – оба погибли на месте. Его родного брата злоумышленник ранил, пострадавшего госпитализировали.

50-летний мужчина в одном из многоэтажных домов Киевского района города направил охотничье ружье на своих родителей Фото: Instagram 50-летний мужчина в одном из многоэтажных домов Киевского района города направил охотничье ружье на своих родителей Фото: Instagram

После содеянного мужчина забаррикадировался в квартире с оружием в руках, а когда на место прибыли правоохранители, покончил с собой. На месте происшествия работали следователи, криминалисты и оперативники. Они устанавливают все обстоятельства трагедии. В настоящее время расследование продолжается.

Вячеслав Грабовый стал победителем шоу "Зважені та щасливі" Фото: СТБ

Впрочем, официального подтверждения того, что именно эта одесская трагедия касается семьи Вячеслава Грабового, нет. Ни Марина Боржемская, ни другие люди из ближайшего окружения победителя шоу эту информацию пока не комментировали.

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