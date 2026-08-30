Победитель шоу "Взвешенные и счастливые" потерял отца и брата в результате трагедии в Одессе (видео)

Семью победителя шоу "Взвешенные и счастливые" сезона 2025 года Вячеслава Грабового постигла трагедия. В Одессе в ходе громкого инцидента погибли его брат и отец.

В семье победителя шоу "Взвешенные и счастливые" 2025 года Вячеслава Грабового произошла трагедия — погибли его родители и брат. Об этом сообщила фитнес-тренер Марина Боржемская в Instagram.

"У Славы, участника последнего сезона шоу "Взвешенные и счастливые", произошла трагедия. И я очень прошу всех присоединиться и поддержать его", — написала она.

По словам г-жи Боржемской, в настоящее время Вячеслав находится в больнице. Она просит общественность о помощи и поддержке.

"Трудно даже представить, что он сейчас переживает. Славе очень нужна наша помощь и поддержка", — добавила фитнес-тренер.

Именно Вячеслав Грабовый стал победителем шоу "Взвешенные и счастливые" в 2025 году. Мужчина смог похудеть на 104 килограмма и одержал победу в 10-м сезоне проекта.

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"Славочка — это выдержка, сила и достоинство. Без громких слов, без показухи — только труд, характер и внутренний стержень. Его путь был ровным, честным и очень сильным. Победа, которая родилась не за один день, а шаг за шагом. Я по-настоящему горжусь тобой", – сказала тренер Марина Боржемская после победы своего мужа.

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