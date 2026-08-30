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Переможець "Зважені та щасливі" втратив батька і брата через трагедію в Одесі (відео)

Переможець "Зважені і Щасливі" втратив батька і брата через трагедію в Одесі (відео)
В родині переможця популярного шоу втрати членів родини у гучній історії в Одесі | Фото: СТБ

Родину переможця шоу "Зважені та щасливі" в сезоні 2025 року В'ячеслава Грабового спіткала трагедія. У чоловік загинули його брат і батько в Одесі під час резонансної події.

У родині переможця шоу "Зважені та щасливі" 2025 року В'ячеслава Грабового сталася трагедія – загинули його батьки та брат. Про це повідомила фітнес-тренерка Марина Боржемська в Instagram.

"У Слави з останнього сезону шоу "Зважені та щасливі" сталася трагедія. І я дуже прошу всіх долучитися та підтримати його", – написала вона.

За словами пані Боржемської, наразі В'ячеслав перебуває в лікарні. Вона просить громадськість про допомогу та підтримку.

"Важко навіть уявити, що він зараз переживає. Славі дуже потрібна наша допомога та підтримка", – додала фітнес-тренерка.

Саме В'ячеслав Грабовий став переможцем шоу "Зважені та щасливі" у 2025-му. Чоловік зміг схуднути на 104 кілограми й здобув перемогу в 10 сезоні проєкту.

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"Славочка – це витримка, сила та гідність. Без гучних слів, без показовості – лише праця, характер і внутрішній стрижень. Його шлях був рівним, чесним і дуже сильним. Перемога, яка народилася не за один день, а крок за кроком. Пишаюся тобою по-справжньому", – сказала тренерка Марина Боржемська після перемоги чоловіка.

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