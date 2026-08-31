Брат розстріляв батьків: з'явилась версія трагедії з переможцем шоу "Зважені та щасливі"

У родині переможця 10 сезону шоу "Зважені та щасливі" В'ячеслава Грабового сталося горе – загинули його батьки та рідний брат. Сам учасник проєкту зараз перебуває у стінах лікарні, а його тренерка Марина Боржемська відкрила збір коштів.

Звістку про трагедію, що спіткало сім'ю Грабового, оприлюднила тренерка проєкту Марина Боржемська у своєму зверненні в Instagram. Деталей того, що саме сталося, вона розкривати не стала, обмежившись лише скупими фактами: батьки та брат В'ячеслава загинули, а сам він потрапив до лікарні.

"Навіть складно уявити, що він зараз переживає. І сьогодні Славі дуже потрібна наша допомога і підтримка", – зазначила Боржемська, одягнувши темні окуляри.

Збір коштів

За словами тренерки, найближчим часом родині доведеться зіткнутися не лише з болем втрати, а й з організацією поховання загиблих та іншими витратами. Саме тому небайдужі організували збір коштів. Боржемська закликала не проходити повз чужу біду.

Відео дня

"Слава, ми всі поруч з тобою. Тримайся, будь ласка", – підсумувала вона.

"Одеська трагедія"

Під публікацією Боржемської користувачі мережі одразу почали висловлювати припущення, що йдеться про моторошний випадок, який стався днями в Одесі.

Тренерка Марина Боржемська відкрила збір коштів Фото: Instagram

За даними Одеського районного управління поліції №1, 50-річний чоловік у одній з багатоповерхівок Київського району міста направив мисливську рушницю проти власних батьків – обоє загинули на місці. Його рідного брата зловмисник поранив, постраждалого госпіталізували.

50-річний чоловік у одній з багатоповерхівок Київського району міста направив мисливську рушницю проти власних батьків Фото: Instagram 50-річний чоловік у одній з багатоповерхівок Київського району міста направив мисливську рушницю проти власних батьків Фото: Instagram

Після скоєного чоловік забарикадувався у квартирі зі зброєю в руках, а коли на місце прибули правоохоронці, звів рахунки з життям. На місці події працювали слідчі, криміналісти та оперативники. Вони встановлюються всі обставини трагедії. Наразі розслідування триває.

В'ячеслав Грабовий став переможцем шоу "Зважені та щасливі" Фото: СТБ

Втім, офіційного підтвердження того, що саме ця одеська трагедія стосується сім'ї В'ячеслава Грабового, немає. Ні Марина Боржемська, ні інші люди з найближчого оточення переможця шоу цю інформацію поки що не коментували.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв:

"Зважені та щасливі" 10 сезон завершився гучною перемогою В'ячеслава Грабового, який отримав головний приз – 300 тисяч гривень.

На скільки кілограмів схудли учасники "Зважених та щасливих" в 10 сезоні: декого не впізнати.

У мережі з'явилися кадри з місця поховання Олени Ясевич – переможниці 12-го сезону шоу "Битва екстрасенсів" та учасниці проєкту "Екстрасенси ведуть розслідування".