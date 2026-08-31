Брат розстріляв батьків: з'явилась версія трагедії з переможцем шоу "Зважені та щасливі"
У родині переможця 10 сезону шоу "Зважені та щасливі" В'ячеслава Грабового сталося горе – загинули його батьки та рідний брат. Сам учасник проєкту зараз перебуває у стінах лікарні, а його тренерка Марина Боржемська відкрила збір коштів.
Звістку про трагедію, що спіткало сім'ю Грабового, оприлюднила тренерка проєкту Марина Боржемська у своєму зверненні в Instagram. Деталей того, що саме сталося, вона розкривати не стала, обмежившись лише скупими фактами: батьки та брат В'ячеслава загинули, а сам він потрапив до лікарні.
"Навіть складно уявити, що він зараз переживає. І сьогодні Славі дуже потрібна наша допомога і підтримка", – зазначила Боржемська, одягнувши темні окуляри.
Збір коштів
За словами тренерки, найближчим часом родині доведеться зіткнутися не лише з болем втрати, а й з організацією поховання загиблих та іншими витратами. Саме тому небайдужі організували збір коштів. Боржемська закликала не проходити повз чужу біду.
"Слава, ми всі поруч з тобою. Тримайся, будь ласка", – підсумувала вона.
"Одеська трагедія"
Під публікацією Боржемської користувачі мережі одразу почали висловлювати припущення, що йдеться про моторошний випадок, який стався днями в Одесі.
За даними Одеського районного управління поліції №1, 50-річний чоловік у одній з багатоповерхівок Київського району міста направив мисливську рушницю проти власних батьків – обоє загинули на місці. Його рідного брата зловмисник поранив, постраждалого госпіталізували.
Після скоєного чоловік забарикадувався у квартирі зі зброєю в руках, а коли на місце прибули правоохоронці, звів рахунки з життям. На місці події працювали слідчі, криміналісти та оперативники. Вони встановлюються всі обставини трагедії. Наразі розслідування триває.
Втім, офіційного підтвердження того, що саме ця одеська трагедія стосується сім'ї В'ячеслава Грабового, немає. Ні Марина Боржемська, ні інші люди з найближчого оточення переможця шоу цю інформацію поки що не коментували.
Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв:
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У мережі з'явилися кадри з місця поховання Олени Ясевич – переможниці 12-го сезону шоу "Битва екстрасенсів" та учасниці проєкту "Екстрасенси ведуть розслідування".