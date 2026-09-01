Победитель "Зважених та щасливих" впервые высказался после трагедии с братом и родителями

Победитель юбилейного 10-го сезона "Зважених та щасливих" Вячеслав Грабовой, который сейчас находится в больнице, обратился к подписчикам после страшной трагедии, унесшей жизни его близких.

О гибели родителей и брата мужчины ранее сообщила его тренер по проекту Марина Боржемская, объявив сбор средств на похороны и лечение. Чуть позже появилось первое обращение Вячеслава с больничной койки. Подробнее об этом – читайте в материале Фокуса.

Победитель 10-го сезона "Зважених та щасливих" молчал несколько дней, пока в сети бушевали обсуждения трагедии, постигшей его семью. Однако в конце концов мужчина нашел в себе силы опубликовать видеоролик, в котором поблагодарил всех, кто не остался равнодушным к его горю.

"Друзья, безмерно благодарен вам за поддержку. Вы невероятные, словами не передать, насколько важны для меня ваши слова и с каким теплом я их читаю. К сожалению, ситуация в жизни, мягко говоря, не самая лучшая, но я держусь. Мои друзья, семья, подписчики – вы моя сила. Свяжусь с вами, как только буду готов. Люблю вас", – написал Грабовой в посте с теплыми словами в адрес подписчиков.

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Несмотря на боль, которую сейчас испытывает мужчина, он дал понять: времени на ответы подписчикам пока не хватает, но молчать и дальше он не собирается.

Беда в семье

Именно Марина Боржемская, с которой Вячеслав прошел весь путь преображения в рамках проекта, первой рассказала миру о беде, обрушившейся на ее подопечного. По ее словам, у Грабового погибли родители и родной брат, а сам мужчина оказался в больнице.

"Даже сложно представить, что он сейчас переживает. И сегодня Славе очень нужна наша помощь и поддержка", – подчеркнула тренер, обращаясь к подписчикам с просьбой присоединиться к сбору средств.

По ее словам, средства нужны на организацию похорон погибших родственников и дальнейшее лечение самого Вячеслава.

Та самая "одесская трагедия"?

Пользователи сети сразу сложили два и два, связав горе в семье Грабового с громким преступлением, произошедшим несколькими днями ранее в Киевском районе Одессы. По информации полиции, 50-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья своих родителей, после чего ранил брата. Впоследствии злоумышленник забаррикадировался в квартире и покончил с собой.

50-летний мужчина в одном из многоэтажных домов Киевского района города направил охотничье ружье на своих родителей Фото: Instagram 50-летний мужчина в одном из многоэтажных домов Киевского района города направил охотничье ружье на своих родителей Фото: Instagram

Мужчина, получивший ранение в результате нападения, был госпитализирован. Официально ни полиция, ни окружение Вячеслава не подтверждают подробности трагедии. Впрочем, в соцсетях большинство пользователей убеждены: речь идет именно об этой жуткой семейной драме.

Победитель "Зважених та щасливих"

Вячеслав Грабовый стал победителем юбилейного, 10-го сезона "Зважених та щасливих". В ходе проекта одессит сумел сбросить 104 килограмма лишнего веса.

Вячеслав Грабовый стал победителем "Зважених та щасливих" Фото: СТБ

В настоящее время мужчина ведет собственный блог, на который подписаны около 22 тысяч подписчиков: там он делится советами о здоровом образе жизни, развенчивает распространенные мифы о диетах и учит, как избавляться от лишних килограммов без стресса для организма.

Напомним, ранее Фокус писал:

10-й сезон шоу "Зважені та щасливі" завершился – победителем стал Вячеслав Грабовый, которому достался главный приз в размере 300 тысяч гривен.

Сколько килограммов удалось сбросить участникам "Зважених та щасливих" за 10 сезонов – результаты поразили, некоторых сложно узнать на фото.

В сети также появились кадры места захоронения Елены Ясевич – она победила в 12-м сезоне "Битвы экстрасенсов" и участвовала в проекте "Экстрасенсы ведут расследование".