Переможець "Зважених та щасливих" вперше заговорив після трагедії з братом і батьками

Переможець ювілейного 10-го сезону шоу "Зважені та щасливі" В'ячеслав Грабовий, який зараз перебуває в лікарні, звернувся до підписників після страшної трагедії, що забрала життя його рідних.

Про загибель батьків і брата чоловіка раніше повідомила його тренерка з проєкту Марина Боржемська, оголосивши збір коштів на поховання та лікування. Трохи згодом з’явилося перше звернення В'ячеслав з лікарняного ліжка. Більше про це, – читайте у матеріалі Фокусу.

Переможець 10-го сезону "Зважених та щасливих" мовчав кілька днів, поки в мережі вирувало обговорення трагедії, що спіткала його сім'ю. Проте зрештою чоловік знайшов сили опублікувати відеоролик, у якому подякував усім, хто не залишився байдужим до його горя.

"Друзі, безмежно вдячний Вам за підтримку. Ви неймовірні, словами не передати, наскільки мені важливі ваші слова та з яким теплом я їх читаю. Нажаль, ситуація в житті, м'яко кажучи, не найкраща, але я тримаюсь. Мої друзі, сім'я, підписники – ви моя сила. Вийду на зв'язок, як тільки буду готовий. Люблю вас", – написав Грабовий у дописі з теплими словами до підписників.

Відео дня

Попри біль, який зараз переживає чоловік, він дав зрозуміти: часу на відповіді підписникам поки бракує, але мовчати й надалі не збирається.

Горе у родині

Саме Марина Боржемська, з якою В'ячеслав пройшов увесь шлях перетворення на проєкті, першою розповіла світу про горе, що впало на плечі її підопічного. За її словами, у Грабового загинули батьки та рідний брат, а сам чоловік потрапив до лікарні.

"Навіть складно уявити, що він зараз переживає. І сьогодні Славі дуже потрібна наша допомога і підтримка", – наголосила тренерка, звертаючись до підписників з проханням долучитися до збору коштів.

Кошти, за її словами, потрібні на організацію поховання загиблих родичів та подальше лікування самого В'ячеслава.

Чи це та сама "одеська трагедія"

Користувачі мережі одразу склали два і два, пов'язавши горе в родині Грабового з гучним злочином, який стався кількома днями раніше в Київському районі Одеси. За інформацією поліції, 50-річний чоловік розстріляв із мисливської рушниці власних батьків, після чого поранив брата. Згодом зловмисник забарикадувався в помешканні та звів рахунки з життям.

50-річний чоловік у одній з багатоповерхівок Київського району міста направив мисливську рушницю проти власних батьків Фото: Instagram 50-річний чоловік у одній з багатоповерхівок Київського району міста направив мисливську рушницю проти власних батьків Фото: Instagram

Поранений внаслідок нападу чоловік був госпіталізований. Офіційно ні поліція, ні оточення В'ячеслава деталі трагедії не підтверджують. Втім, у соцмережах більшість користувачів переконана: йдеться саме про цю моторошну сімейну драму.

Переможець шоу "Зважені та щасливі"

В'ячеслав Грабовий став переможцем ювілейного, 10-го сезону "Зважених та щасливих". На проєкті одесит зумів скинути 104 кілограми зайвої ваги.

В'ячеслав Грабовий став переможцем шоу "Зважені та щасливі" Фото: СТБ

Наразі чоловік веде власний блог, який читають близько 22 тисяч підписників: там він ділиться порадами щодо здорового способу життя, руйнує популярні міфи про дієти та вчить, як позбуватися зайвих кілограмів без стресу для організму.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

10 сезон "Зважених та щасливих" закінчився – переможцем став В'ячеслав Грабовий, якому дістався головний приз у розмірі 300 тисяч гривень.

Скільки кілограмів вдалося скинути учасникам "Зважених та щасливих" за 10 сезон – результати вразили, декого складно впізнати на фото.

У мережі також з'явилися кадри місця поховання Олени Ясевич – вона перемогла у 12-му сезоні "Битви екстрасенсів" та брала участь у проєкті "Екстрасенси ведуть розслідування".