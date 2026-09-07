Известную телеведущую приговорили к смертной казни: что она сделала (фото)

Египетский суд вынес смертный приговор известной телеведущей Саре Халифи и ещё 11 фигурантам громкого уголовного дела о торговле запрещёнными веществами. Решение о казни через повешение вступило в силу после того, как его подтвердил великий муфтий страны — без этого шага приговор просто не имел бы законной силы.

39-летняя Сара Халифа прославилась благодаря своей авторской программе "Миссия невыполнима", в которой рассказывала о криминальных делах. Теперь она сама оказалась по ту сторону закона. По версии следствия, женщина входила в преступную группировку, которая ввозила в страну компоненты для изготовления наркотиков и сбывала готовый товар. Кроме того, у фигурантов дела обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Сама Халифа своей вины не признает и, по словам адвоката, планирует обжаловать приговор вплоть до последней инстанции, сообщает The Guardian.

А как насчет остальных подсудимых?

Судьба остальных подсудимых сложилась по-разному: девятерых суд приговорил к пожизненному заключению, а семерых полностью оправдал, положив конец их части дела.

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О ходе процесса пишет государственное издание "Аль-Ахрам". По данным газеты, правоохранители конфисковали запрещенные вещества не горстями, а мешками — изъято более 750 килограммов готовой продукции и сырья, ввезенного для дальнейшего производства.

39-летняя Сара Халифа прославилась благодаря авторской программе "Миссия невыполнима" Фото: Instagram

Доказательную базу составляли 20 свидетелей, чьи показания легли в основу обвинения, а также цифровые материалы — переписка и видеозаписи, которые прокуроры представили суду.

Роль телеведущей

Особое внимание привлекает эпизод, о котором сообщило издание Akhbar al-Youm. На заседании в сентябре прошлого года судья прямо спросил Халифу о её роли в преступной схеме.

Телеведущая осталась при своём: она не имела никакого отношения к наркотикам и впервые увидела их только в тот момент, когда её сфотографировали в помещении управления по борьбе с наркопреступностью.

Телеведущая настаивает на своем: она не имеет никакого отношения к наркотикам Фото: Instagram

Приговор, который сейчас вступил в силу, был впервые оглашен ещё месяц назад, однако официально он вступил в силу только после того, как суд получил обязательное по закону заключение великого муфтия — эта процедура предусмотрена египетским законодательством в отношении всех смертных приговоров.

Контекст: смертная казнь в Египте

Согласно данным ежегодного отчета Amnesty International за 2025 год, в прошлом году в Египте суды вынесли 492 смертных приговора, из которых 23 были приведены в исполнение. Правозащитники обращают внимание на то, что Халифу и других фигурантов осудили за наркоторговлю и изнасилование – преступления, которые, по формулировке организации, "не представляли собой умышленного убийства". Именно на такие случаи, согласно международному праву и стандартам прав человека, должна ограничиваться высшая мера наказания.

Пока неизвестно, когда будет рассмотрена апелляция Халифы, однако её адвокат уже дал понять: борьба за жизнь подзащитной только начинается.

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