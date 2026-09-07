Відому телеведучу засудили до смертної кари: що вона зробила (фото)

Суд Єгипту виніс смертний вирок відомій телеведучій Сарі Халіфі та ще 11 фігурантам гучної кримінальної справи про торгівлю забороненими речовинами. Рішення про страту через повішення набуло чинності після того, як його підтвердив великий муфтій країни – без цього кроку вирок просто не мав би законної сили.

39-річна Сара Халіфа прославилася завдяки авторській програмі "Місія нездійсненна", де розповідала про кримінальні справи. Тепер вона сама опинилася по інший бік закону. За версією слідства, жінка входила до злочинного угруповання, яке ввозило в країну компоненти для виготовлення наркотиків і збувало готовий товар. Крім того, у фігурантів справи знайшли незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.

Сама Халіфа своєї провини не визнає й, за словами адвоката, планує оскаржувати вирок аж до останньої інстанції, повідомляє The Guardian.

Що з іншими підсудними

Доля інших підсудних склалася по-різному: дев’ятьох суд відправив за ґрати довічно, а сімох виправдав повністю, поставивши крапку в їхній частині справи.

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Про перебіг процесу пише державне видання al-Ahram. За даними газети, правоохоронці конфісковували заборонені речовини не жменями, а мішками – вилучено понад 750 кілограмів готової продукції та сировини, завезеної для подальшого виробництва.

39-річна Сара Халіфа прославилася завдяки авторській програмі "Місія нездійсненна" Фото: Instagram

Доказову базу формували 20 свідків, чиї показання лягли в основу обвинувачення, а також цифрові матеріали – переписка та відеозаписи, які прокурори представили суду.

Роль телеведучої

Окремо увагу привертає епізод, про який розповіло видання Akhbar al-Youm. На засіданні у вересні минулого року суддя напряму запитав Халіфу про її роль у злочинній схемі.

Телеведуча стояла на своєму: жодного стосунку до наркотиків вона не мала, а вперше побачила їх лише в момент, коли її сфотографували в приміщенні управління з боротьби з наркозлочинністю.

Телеведуча стоїть на своєму: жодного стосунку до наркотиків вона немає Фото: Instagram

Вирок, який зараз набув чинності, спершу озвучили ще місяць тому, однак офіційно він набрав сили лише після того, як суд отримав обов’язковий за законом висновок великого муфтія – цієї процедури вимагає єгипетське законодавство щодо всіх смертних вироків.

Контекст: смертна кара в Єгипті

За даними щорічного звіту Amnesty International за 2025 рік, торік в Єгипті суди винесли 492 смертні вироки, а виконали 23 з них. Правозахисники звертають увагу на те, що Халіфу та інших фігурантів засудили за наркоторгівлю та зґвалтування – злочини, які, за формулюванням організації, "не становили умисного вбивства". А саме до таких випадків, згідно з міжнародним правом і стандартами прав людини, мала б обмежуватися вища міра покарання.

Наразі невідомо, коли розглядатимуть апеляцію Халіфи, однак її адвокат уже дав зрозуміти: боротьба за життя підзахисної тільки починається.

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