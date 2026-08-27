Українській зірці екрану за кордоном довелось продавати булочки (фото)

Відома українська журналістка та колишня ведуча телеканалу "1+1" Марина Леончук розповіла про складну адаптацію після переїзду до Великої Британії. Попри 20-річний досвід у кадрі та інтерв'ю з першими особами країни, її першою роботою за кордоном стала торгівля випічкою та приготування кави.

Після початку повномасштабного вторгнення Леончук разом із сином Гордієм тимчасово жила в Чернівцях, де очолювала службу новин місцевого каналу та створювала відео для переселенців. Згодом за програмою Homes for Ukraine родина виїхала до Великої Британії та оселилася в місцевій сім'ї, розповідає Марина в інтерв'ю Марічці Падалко.

Марина Леончук працювала продавчинею за кордоном Фото: Instagram

Уже на третій день господарі чітко окреслили нові правила: вони закликали не сидіти вдома в очікуванні жалю, а негайно вчити мову, працювати та соціалізуватися.

"Мене швидко поставили на місце. Вони мені сказали: "Марино, ми розуміємо, що відбувається жах в країні, війна, ваш досвід ми не можемо пережити і зрозуміти до кінця… Але для того, щоб вам тут адаптуватися, вам потрібно тут працювати, вчити мову, не сидіти в хаті і соціалізуватися максимально швидко", – пригадала журналістка.

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Спочатку ці слова стали для телеведучої справжнім шоком і здалися бездушністю, проте згодом вона зрозуміла їхню цінність, адже вже за три місяці вийшла на першу роботу.

Крах ілюзій та новий старт

Почати довелося з найпростіших посадових обов'язків, які були максимально далекими від телебачення. Колишня зірка ефіру стала продавчинею булочок, а паралельно опанувала професію баристи, хоча до цього зовсім не вміла готувати каву.

Головним бар'єром на шляху до британських медіа став брак мовних знань, оскільки на момент переїзду її словниковий запас становив лише близько трьохсот слів. Крім того, сподівання легко влаштуватися на BBC News чи в популярні газети виявилися ілюзією. Британські роботодавці також побоювалися високої кваліфікації української фахівчині, оскільки досвідчені кадри на простих посадах викликають острах через ризик їхнього швидкого звільнення.

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