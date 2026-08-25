Після Польщі та Німеччини — в космос: українець висміяв життя за кордоном (відео)

Український блогер зняв гумористичний ролик для TikTok, у якому іронічно обіграв популярні стереотипи про еміграцію. Відео стрімко набирає перегляди завдяки влучному гумору та абсурдним пригодам головного героя в різних куточках планети й поза нею.

Пригоди блогера Віті (TikTok @prosto_vityya) починаються в Польщі, де на його радісні вигуки про омріяний переїзд місцевий житель одразу відповідає емоційною вимогою повертатися додому.

Наступною локацією стає Німеччина: там герой потрапляє в халепу через побутові суворі правила, адже після звичайного змиву води в унітазі обурений німець погрожує викликати поліцію за порушення тиші після 22:00.

Не краща ситуація чекає на нього і в сонячній Іспанії, де замість медичної допомоги при болю в спині лікар просто демонструє табличку "Сієста" та спокійно залишає кабінет.

Сподіваючись знайти спокій в Аргентині, чоловік опиняється на льодовику й ефектно падає просто в океан.

Відео дня

У фіналі ролика блогер вирішує, що його єдиний дім — це відкритий космос, проте навіть там з'являються інопланетяни з вимогою негайно звільнити їхню територію.

Реакції людей

"За Німеччину стопудово… У мене знайома сушила волосся феном десь о 8:30 вечора, так сусіди на неї чуть поліцію не викликали";

"В Іспанії, якщо болить живіт — ібупрофен, якщо нога — ібупрофен, щось інше — теж ібупрофен. Допоможіть";

"Це в будь-якому випадку краще, ніж в Україні зараз";

"Вдома найкраще, аби ще ніхто нас не чіпав".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

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