Після Польщі та Німеччини — в космос: українець висміяв життя за кордоном (відео)
Український блогер зняв гумористичний ролик для TikTok, у якому іронічно обіграв популярні стереотипи про еміграцію. Відео стрімко набирає перегляди завдяки влучному гумору та абсурдним пригодам головного героя в різних куточках планети й поза нею.
Пригоди блогера Віті (TikTok @prosto_vityya) починаються в Польщі, де на його радісні вигуки про омріяний переїзд місцевий житель одразу відповідає емоційною вимогою повертатися додому.
Наступною локацією стає Німеччина: там герой потрапляє в халепу через побутові суворі правила, адже після звичайного змиву води в унітазі обурений німець погрожує викликати поліцію за порушення тиші після 22:00.
Не краща ситуація чекає на нього і в сонячній Іспанії, де замість медичної допомоги при болю в спині лікар просто демонструє табличку "Сієста" та спокійно залишає кабінет.
Сподіваючись знайти спокій в Аргентині, чоловік опиняється на льодовику й ефектно падає просто в океан.
У фіналі ролика блогер вирішує, що його єдиний дім — це відкритий космос, проте навіть там з'являються інопланетяни з вимогою негайно звільнити їхню територію.
Реакції людей
- "За Німеччину стопудово… У мене знайома сушила волосся феном десь о 8:30 вечора, так сусіди на неї чуть поліцію не викликали";
- "В Іспанії, якщо болить живіт — ібупрофен, якщо нога — ібупрофен, щось інше — теж ібупрофен. Допоможіть";
- "Це в будь-якому випадку краще, ніж в Україні зараз";
- "Вдома найкраще, аби ще ніхто нас не чіпав".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українці масово висміяли життя за кордоном. Вони активно описали особливості різних країн — від європейської бюрократії до специфічних місцевих звичаїв.
- На іспанському острові Тенеріфе українські туристи стали жертвами автозлодіїв.
Українка, яка живе в Німеччині, розповіла про сусіда, який підглядав за нею у вікно, а після того написав донос.