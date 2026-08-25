После Польши и Германии — в космос: украинец высмеял жизнь за границей (видео)

Украинский блоггер снял юмористический ролик для TikTok, в котором иронически обыграл популярные стереотипы об эмиграции. Видео стремительно набирает просмотры благодаря точному юмору и абсурдным приключениям главного героя в разных уголках планеты и вне ее.

Приключения блогера Вити (TikTok @prosto_vityya) начинаются в Польше, где на его радостные возгласы о взлелеянном в мечтах переезде местный житель сразу отвечает эмоциональным требованием возвращаться домой.

Следующей локацией становится Германия: там герой попадает впросак из-за бытовых строгих правил, ведь после обычного смыва воды в унитазе возмущенный немец грозится вызвать полицию за нарушение тишины после 22:00.

Не лучшая ситуация ожидает его и в солнечной Испании, где вместо медицинской помощи при боли в спине врач просто демонстрирует табличку "Сиеста" и спокойно покидает кабинет.

Надеясь обрести покой в Аргентине, мужчина оказывается на леднике и эффектно падает прямо в океан.

Відео дня

В финале ролика блоггер решает, что его единственный дом – это открытый космос, однако даже там появляются инопланетяне с требованием немедленно освободить их территорию.

Реакции людей

"За Германию стопудово… У меня знакомая сушила волосы феном где-то в 8:30 вечера, так соседи на нее чуть полицию не вызывали";

"В Испании, если болит живот — ибупрофен, если нога — ибупрофен, что-то другое — тоже ибупрофен. Помогите";

"Это в любом случае лучше, чем в Украине сейчас";

"Дома лучше, чтобы еще никто нас не трогал".

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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