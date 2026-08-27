Украинской кинозвезде за границей пришлось продавать булочки (фото)

Известная украинская журналистка и бывшая ведущая телеканала "1+1" Марина Леончук рассказала о сложной адаптации после переезда в Великобританию. Несмотря на 20-летний опыт работы перед камерой и интервью с первыми лицами страны, её первой работой за границей стала продажа выпечки и приготовление кофе.

После начала полномасштабного вторжения Леончук вместе с сыном Гордием временно жила в Черновцах, где возглавляла новостную службу местного канала и снимала видео для переселенцев. Впоследствии в рамках программы "Homes for Ukraine" семья выехала в Великобританию и поселилась в местной семье, рассказывает Марина в интервью Маричке Падалко.

Марина Леончук работала продавщицей за границей Фото: Instagram

Уже на третий день хозяева четко обозначили новые правила: они призвали не сидеть дома в ожидании сочувствия, а немедленно учить язык, работать и общаться с людьми.

"Меня быстро поставили на место. Они мне сказали: "Марина, мы понимаем, что в стране творится ужас, идет война, ваш опыт мы не можем пережить и до конца понять… Но для того, чтобы вы здесь адаптировались, вам нужно здесь работать, учить язык, не сидеть дома и как можно быстрее влиться в общество", – вспомнила журналистка.

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Сначала эти слова стали для телеведущей настоящим шоком и показались ей бездушием, однако впоследствии она осознала их ценность, ведь уже через три месяца она устроилась на первую работу.

Крах иллюзий и новый старт

Пришлось начинать с самых простых должностных обязанностей, которые были максимально далеки от телевидения. Бывшая звезда эфира стала продавщицей булочек, а параллельно освоила профессию бариста, хотя до этого совершенно не умела готовить кофе.

Главным препятствием на пути к британским СМИ стало недостаточное знание языка, поскольку на момент переезда её словарный запас составлял всего около трёхсот слов. Кроме того, надежды легко устроиться на BBC News или в популярные газеты оказались иллюзией. Британские работодатели также опасались высокой квалификации украинской специалистки, поскольку опытные сотрудники на простых должностях вызывают опасения из-за риска их быстрого увольнения.

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