Про неї говорили всі: відома телеведуча розповіла про невиліковний рак (фото)

Ведуча новин BBC Мар'ям Мошірі вперше публічно розповіла, що останні два роки бореться з невиліковною формою раку крові. Попри виснажливе лікування, 49-річна журналістка жодного разу не пропустила ефір і продовжувала висвітлювати найгучніші події з усього світу.

Діагноз відома телеведуча Мар'ям Мошірі почула у листопаді 2024 року – поліцитемію справжню (PV), рідкісну форму раку крові. Хвороба невиліковна, однак піддається контролю за умови правильно підібраної терапії.

При PV організм виробляє надмірну кількість еритроцитів, через що кров стає густішою, ніж належить. Це суттєво підвищує ризик утворення тромбів, а разом із ними – інсульту, інфаркту чи тромбозу глибоких вен.

Ведуча, яка працює на BBC з 2003 року і стала справжньою зіркою мережі в 2023 році після конфузу в прямому ефірі. Тоді про неї заговорили всі.

Підступна хвороба

Тільки зараз вона зізналася, що хвороба довгий час підступно мовчала.

Відео дня

"Консультант повідомив мені, що в мене цей невиліковний рак крові. Здебільшого симптомів не було, і в цьому й криється підступність цієї хвороби", – розповіла вона в ефірі BBC.

За її словами, врятував лише прискіпливий підхід сімейного лікаря.

"Єдина причина, чому мою хворобу виявили, – моя терапевтка була настільки педантичною у проведенні рутинних аналізів крові, що одразу відправила їх на додаткову діагностику", – прокоментувала ведуча.

Ведуча новин BBC Мар'ям Мошірі важко хворіє Фото: Instagram

Початковий етап лікування виявився справжнім випробуванням на витримку. Мар'ям, мати трьох дітей, приблизно двічі на місяць проходила виснажливі процедури венесекції тривалістю до години – під час них через вену видаляють майже пінту крові, щоб знизити концентрацію еритроцитів.

"Приблизно за п'ять місяців я пройшла венесекцію сім чи вісім разів. Можете уявити, наскільки впав рівень заліза і наскільки більше я почала втомлюватися", – пригадує журналістка.

Далі стан лише погіршувався: "Через деякий час я почала почуватися вкрай погано і виснажено. Почала випадати волосся, все тіло свербіло, але головним симптомом була втома".

Робота попри все

Незважаючи на виснаження, яке не відпускало ні на день, Мошірі два роки поспіль продовжувала об'їжджати світ заради роботи, зокрема очолювала висвітлення BBC смерті Папи Франциска, працюючи безпосередньо з Риму.

Хвороба вдарила не лише по журналістці, а й по всій родині. Мар'ям виховує трьох дітей разом із чоловіком Джонатаном: 13-річну Айріс, 11-річну Вів'єн та 9-річного Каспіана.

"Мені знадобилося чимало часу, щоб розповісти дітям про хворобу, – я не хотіла їх лякати. Але вони виявилися напрочуд розуміючими. Коли я кажу щось на кшталт "мама сьогодні надто втомлена, щоб гратися", вони це сприймають і не наполягають", – поділилася ведуча.

Заради тих, хто ще не знає

Свою історію Мар'ям вирішила оприлюднити не випадково – вона хоче привернути увагу до цього захворювання й підтримує нову кампанію Here for This, яку запустила організація Blood Cancer UK.

"Я вважаю дуже важливим, щоб люди розуміли: цей рак крові невиліковний, але цілком керований за належного лікування, і з ним можна вести відносно здоровий спосіб життя. Питання лише в тому, щоб знайти правильну терапію, яка спрацює саме для тебе", – наголосила журналістка.

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