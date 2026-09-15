Зірка кіно РФ та воїн на Донбасі: як змінився та де зараз Анатолій Пашинін (фото)

Сьогодні, 15 вересня, свій день народження відзначає український актор Анатолій Пашинін, якому виповнюється 48 років. Він народився 1978 року в Світловодську на Кіровоградщині в родині військових.

Свого часу актор побудував успішну кар'єру в Росії, але після 2014 року кардинально змінив життя. Він категорично заборонив називати себе "російським актором" та заявив, що не хоче мати нічого спільного з країною-агресором. Фокус розповідає, що відомо.

Де Анатолій Пашинін зараз?

Іменинник зник з публічного простору. Останні роки Анатолій веде абсолютно непублічний спосіб життя. Його сторінки в соціальних мережах не оновлюються, він не дає інтерв'ю та не з'являється на телебаченні.

Акторська кар'єра знаменитості на тривалій паузі. Останні стрічки з його участю ("Правило бою", "Посттравматична рапсодія") вийшли ще кілька років тому, після чого нових ролей у кіно чи театрі він не брав.

Видео дня

Анатолій Пашинін Фото: соцмережі

Відомо, що актор залишається жити в Україні разом зі своєю дружиною Лесею Задесенець, з якою вони побралися у 2020 році. Під час повномасштабного вторгнення він записував звернення із закликами до білорусів не ставати на бік окупантів, проте згодом повністю закрився від ЗМІ.

Служба на Донбасі

Після початку Революції Гідності Пашинін залишив усе в Москві й повернувся до України. Спочатку він підтримував українське військо фінансово. А в серпні 2017 року стало відомо, що актор уже понад місяць перебуває на фронті. Він воював на нульових позиціях (зокрема, поблизу Маріуполя) у складі 8-го окремого батальйону "Аратта".

На передовій Анатолій узяв собі позивний "Дублер": такий самий позивний мав його рідний брат Костянтин Пашинін (один з легендарних "кіборгів").

Весь час, поки Пашинін перебував в окопах на Донбасі, у кишені його однострою лежав вицвілий паспорт громадянина Російської Федерації. Актор принципово відмовлявся просити українське громадянство. Він пояснював це своїм складним і бунтарським ставленням до бюрократії, зазначаючи, що без українського паспорта почувається незалежним від будь-яких рішень чиновників.

Анатолій Пашинін Фото: соцмережі

Як він виглядає?

Анатолій Пашинін помітно змінився порівняно з часами своєї колишньої кінокар'єри у РФ. Роки служби в добровольчому батальйоні "Аратта" на Донбасі та подальший відхід від шоубізнесу вплинули на його зовнішність. Він відмовився від колишнього "глянцевого" акторського образу.

На рідкісних фото останніх років та весільних світлинах він виглядає значно суворішим, мужнішим, носить коротку стрижку та має сивину.

Анатолій Пашинін воював за Україну під час АТО Фото: соцмережі

Якось Пашинін ділився селфі зі своєю дружиною, на якому можна побачити, як він насправді зараз виглядає.

Анатолій Пашинін з дружиною Фото: соцмережі

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У 2014 році на шоу "Голос країни" однією з учасниць була грузинка Мегі Гогітідзе. Дівчина потрапила в команду Ані Лорак та навіть народжувала в Україні, але під час війни її позиція кардинально змінилася.

Відома українська телеведуча Надія Матвєєва, яка роками дарувала позитив та корисні поради мільйонам українців у програмі "Все буде добре", продовжує залишатися в центрі уваги.

Клавдія Петрівна взяла участь у вуличному опитування: "Скільки ви витрачаєте на життя у Києві?". Артистка вперше розповіла, куди зникла після грандіозного концерту в "Палаці спорту".