Звезда кино РФ и боец на Донбассе: как изменился и где сейчас Анатолий Пашинин (фото)

Сегодня, 15 сентября, свой день рождения отмечает украинский актёр Анатолий Пашинин, которому исполняется 48 лет. Он родился в 1978 году в Светловодске Кировоградской области в семье военных.

В свое время актер сделал успешную карьеру в России, но после 2014 года кардинально изменил свою жизнь. Он категорически запретил называть себя "российским актёром" и заявил, что не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором. Фокус рассказывает, что известно.

Где сейчас Анатолий Пашинин?

Именинник исчез из публичного пространства. В последние годы Анатолий ведет абсолютно закрытый образ жизни. Его страницы в социальных сетях не обновляются, он не дает интервью и не появляется на телевидении.

Актёрская карьера знаменитости находится в длительной паузе. Последние фильмы с его участием ("Правило боя", "Посттравматическая рапсодия") вышли ещё несколько лет назад, после чего он не брал новых ролей ни в кино, ни в театре.

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Анатолий Пашинин Фото: соцсети

Известно, что актер продолжает жить в Украине вместе со своей женой Лесей Задесенец, с которой они поженились в 2020 году. Во время полномасштабного вторжения он записывал обращения с призывами к белорусам не переходить на сторону оккупантов, однако впоследствии полностью закрылся от СМИ.

Служба на Донбассе

После начала Революции достоинства Пашинин оставил всё в Москве и вернулся в Украину. Сначала он оказывал финансовую поддержку украинской армии. А в августе 2017 года стало известно, что актер уже более месяца находится на фронте. Он воевал на линиях соприкосновения (в частности, вблизи Мариуполя) в составе 8-го отдельного батальона "Аратта".

На передовой Анатолий взял себе позывной "Дублер": такой же позывной был у его родного брата Константина Пашинина (одного из легендарных "киборгов").

Все время, пока Пашинин находился в окопах на Донбассе, в кармане его военной формы лежал выцветший паспорт гражданина Российской Федерации. Актёр принципиально отказывался просить украинское гражданство. Он объяснял это своим сложным и бунтарским отношением к бюрократии, отмечая, что без украинского паспорта чувствует себя независимым от каких-либо решений чиновников.

Анатолий Пашинин Фото: соцсети

Как он выглядит?

Анатолий Пашинин заметно изменился по сравнению со временами своей прежней кинокарьеры в РФ. Годы службы в добровольческом батальоне "Аратта" на Донбассе и последующий уход из шоу-бизнеса повлияли на его внешность. Он отказался от прежнего "глянцевого" актерского образа.

На редких фотографиях последних лет и свадебных снимках он выглядит гораздо строже, мужественнее, носит короткую стрижку и у него седина.

Анатолий Пашинин воевал за Украину во время АТО Фото: соцсети

Однажды Пашинин опубликовал селфи со своей женой, на котором можно увидеть, как он на самом деле выглядит сейчас.

Анатолий Пашинин с женой Фото: соцсети

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В 2014 году на шоу "Голос страны" одной из участниц была грузинка Меги Гогитидзе. Девушка попала в команду Ани Лорак и даже рожала в Украине, но во время войны её позиция кардинально изменилась.

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