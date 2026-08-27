Родина Богдана Ступки: де зараз дружина, діти й онуки легенди (фото)

27 серпня — день народження легенди українського кіно та театру Богдана Сильвестровича Ступки. Його велика родина зараз розкидана по різних куточках світу, але більшість продовжує творчу династію.

Фокус розповідає, що відомо про близьких людей легендарного артиста, якого не стало у 2012 році.

Головна жінка в житті Ступки

Лариса Ступка живе в Києві, у сімейній квартирі. Жінці вже 83 роки. Вона свідомо залишається в Україні, попри війну та побутові труднощі через обстріли критичної інфраструктури, вражаючи близьких своєю стійкістю. Вдова актора рідко з'являється на публіці.

Вони зустрілися у Львові. Молодий актор Богдан Ступка закохався в Ларису з першого погляду, хоча сама жінка спочатку не відповідала взаємністю. Проте часті зустрічі на репетиціях та спільних заходах зблизили їх. У 1967 році закохані одружилися.

Заради успіху чоловіка та виховання сина Остапа, а згодом і старшого онука Дмитра, Лариса Семенівна залишила власну успішну кар'єру та амбіції на сцені. Сам Богдан Сильвестрович завжди наголошував, що без її мудрості й терпіння ніколи б не став тим, ким став.

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Богдан Ступка та його дружина Фото: колаж Фокус

Син — Остап Ступка

Теж актор проживає та працює в Києві.

58-річний Остап Ступка є актором Національного театру імені Івана Франка. Останніми роками він перебував у центрі суспільної уваги через судовий процес щодо ДТП. Він часто відвідує матір і допомагає їй у побуті.

Зокрема, Ступка-молодший закрутив роман з молодшою за нього на 35 років дівчиною. Його новою обраницею стала театрознавиця Маргарита Ткач.

Остап Ступка Фото: Facebook Остап Ступка

Онуки (діти Остапа)

У Богдана Ступки троє онуків від різних шлюбів його сина:

Дмитро Ступка (старший онук, 39 років). З осені 2021 року живе в США (у місті Глендейл, штат Каліфорнія). Продовжує акторську діяльність, веде заходи для української діаспори та виховує там правнучку Богдана Ступки — 9-річну Богдану (названу на честь видатного прадідуся).

(старший онук, 39 років). З осені 2021 року живе в США (у місті Глендейл, штат Каліфорнія). Продовжує акторську діяльність, веде заходи для української діаспори та виховує там правнучку Богдана Ступки — 9-річну Богдану (названу на честь видатного прадідуся). Устина Ступка (онука, 24 роки). Навчалася у Польщі (закінчила Лодзинський університет за спеціальністю "міжнародна культурологія"), але вже повернулася та проживає в Києві.

(онука, 24 роки). Навчалася у Польщі (закінчила Лодзинський університет за спеціальністю "міжнародна культурологія"), але вже повернулася та проживає в Києві. Богдан Ступка (молодший онук, 17 років). Проживає в Україні. Закінчив школу та обирає майбутню професію, розглядаючи творчі та мистецькі напрямки.

Дмитро Ступка зі своєю дівчиною Фото: Instagram stupka777

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Онук легендарного Богдана Ступки, Дмитро, який наразі живе в США, показав свою бабусю Ларису.

Син народного артиста України поділився спогадами про батька.

Також Фокус детальніше писав про головну жінку в житті Богдана Сильвестровича.