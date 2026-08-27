Семья Богдана Ступки: где сейчас находятся жена, дети и внуки легенды (фото)

27 августа — день рождения легенды украинского кино и театра Богдана Сильвестровича Ступки. Его большая семья сейчас разбросана по разным уголкам мира, но большинство продолжает творческую династию.

Фокус рассказывает о том, что известно о близких легендарного артиста, умершего в 2012 году.

Главная женщина в жизни Ступки

Лариса Ступка живёт в Киеве, в семейной квартире. Женщине уже 83 года. Она сознательно остается в Украине, несмотря на войну и бытовые трудности, связанные с обстрелами критически важной инфраструктуры, поражая близких своей стойкостью. Вдова актера редко появляется на публике.

Они познакомились во Львове. Молодой актёр Богдан Ступка влюбился в Ларису с первого взгляда, хотя сама она поначалу не отвечала ему взаимностью. Однако частые встречи на репетициях и совместных мероприятиях сблизили их. В 1967 году влюбленные поженились.

Відео дня

Ради успеха мужа и воспитания сына Остапа, а впоследствии и старшего внука Дмитрия, Лариса Семеновна оставила свою успешную карьеру и амбиции на сцене. Сам Богдан Сильвестрович всегда подчеркивал, что без её мудрости и терпения никогда бы не стал тем, кем стал.

Богдан Ступка и его жена Фото: коллаж Фокус

Сын — Остап Ступка

Тоже актёр живёт и работает в Киеве.

58-летний Остап Ступка — актёр Национального театра имени Ивана Франко. В последние годы он находился в центре внимания общественности из-за судебного разбирательства по делу о ДТП. Он часто навещает мать и помогает ей по хозяйству.

В частности, Ступка-младший завязал роман с девушкой, которая моложе его на 35 лет. Его новой избранницей стала театральный критик Маргарита Ткач.

Остап Ступка Фото: Facebook Остап Ступка

Внуки (дети Остапа)

У Богдана Ступки трое внуков от разных браков его сына:

Дмитрий Ступка (старший внук, 39 лет). С осени 2021 года проживает в США (в городе Глендейл, штат Калифорния). Продолжает актёрскую деятельность, проводит мероприятия для украинской диаспоры и воспитывает там правнучку Богдана Ступки — 9-летнюю Богдану (названную в честь выдающегося прадеда).

(старший внук, 39 лет). С осени 2021 года проживает в США (в городе Глендейл, штат Калифорния). Продолжает актёрскую деятельность, проводит мероприятия для украинской диаспоры и воспитывает там правнучку Богдана Ступки — 9-летнюю Богдану (названную в честь выдающегося прадеда). Устина Ступка (внучка, 24 года). Училась в Польше (окончила Лодзинский университет по специальности "международная культурология"), но уже вернулась и проживает в Киеве.

(внучка, 24 года). Училась в Польше (окончила Лодзинский университет по специальности "международная культурология"), но уже вернулась и проживает в Киеве. Богдан Ступка (младший внук, 17 лет). Проживает в Украине. Окончил школу и выбирает будущую профессию, рассматривая творческие и художественные направления.

Дмитрий Ступка со своей девушкой Фото: Instagram stupka777

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Внук легендарного Богдана Ступки, Дмитрий, который сейчас живет в США, показал свою бабушку Ларису.

Сын народного артиста Украины поделился воспоминаниями об отце.

Кроме того, Фокус более подробно писал о главной женщине в жизни Богдана Сильвестровича.