Семья Богдана Ступки: где сейчас находятся жена, дети и внуки легенды (фото)
27 августа — день рождения легенды украинского кино и театра Богдана Сильвестровича Ступки. Его большая семья сейчас разбросана по разным уголкам мира, но большинство продолжает творческую династию.
Фокус рассказывает о том, что известно о близких легендарного артиста, умершего в 2012 году.
Главная женщина в жизни Ступки
Лариса Ступка живёт в Киеве, в семейной квартире. Женщине уже 83 года. Она сознательно остается в Украине, несмотря на войну и бытовые трудности, связанные с обстрелами критически важной инфраструктуры, поражая близких своей стойкостью. Вдова актера редко появляется на публике.
Они познакомились во Львове. Молодой актёр Богдан Ступка влюбился в Ларису с первого взгляда, хотя сама она поначалу не отвечала ему взаимностью. Однако частые встречи на репетициях и совместных мероприятиях сблизили их. В 1967 году влюбленные поженились.
Ради успеха мужа и воспитания сына Остапа, а впоследствии и старшего внука Дмитрия, Лариса Семеновна оставила свою успешную карьеру и амбиции на сцене. Сам Богдан Сильвестрович всегда подчеркивал, что без её мудрости и терпения никогда бы не стал тем, кем стал.
Сын — Остап Ступка
Тоже актёр живёт и работает в Киеве.
58-летний Остап Ступка — актёр Национального театра имени Ивана Франко. В последние годы он находился в центре внимания общественности из-за судебного разбирательства по делу о ДТП. Он часто навещает мать и помогает ей по хозяйству.
В частности, Ступка-младший завязал роман с девушкой, которая моложе его на 35 лет. Его новой избранницей стала театральный критик Маргарита Ткач.
Внуки (дети Остапа)
У Богдана Ступки трое внуков от разных браков его сына:
- Дмитрий Ступка (старший внук, 39 лет). С осени 2021 года проживает в США (в городе Глендейл, штат Калифорния). Продолжает актёрскую деятельность, проводит мероприятия для украинской диаспоры и воспитывает там правнучку Богдана Ступки — 9-летнюю Богдану (названную в честь выдающегося прадеда).
- Устина Ступка (внучка, 24 года). Училась в Польше (окончила Лодзинский университет по специальности "международная культурология"), но уже вернулась и проживает в Киеве.
- Богдан Ступка (младший внук, 17 лет). Проживает в Украине. Окончил школу и выбирает будущую профессию, рассматривая творческие и художественные направления.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Внук легендарного Богдана Ступки, Дмитрий, который сейчас живет в США, показал свою бабушку Ларису.
- Сын народного артиста Украины поделился воспоминаниями об отце.
Кроме того, Фокус более подробно писал о главной женщине в жизни Богдана Сильвестровича.