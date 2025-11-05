Дмитрий Ступка показал редкие кадры бабушки: как выглядит жена Богдана Ступки (фото)
Украинский актер, сын Остапа Ступки и внук легендарного Богдана Ступки, Дмитрий, который сейчас живет в США, показал свою бабушку Ларису.
Женщина отметила свой день рождения. По этому случаю внук, которого женщина воспитывала, обратился к ней публично в Instagram.
Жена Богдана Ступки
Актер признался, что сильно скучает. Он опубликовал архивное фото именинницы и уже покойного Богдана Сильвестровича, с которым они прожили в браке 45 лет.
"Бабушка! Мамочка! Дорогая моя! Я тебя очень сильно люблю и скучаю. С днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья", — отметил Дмитрий.
Жена Богдана Ступки после смерти актера очень редко появляется на публике.
Также Дмитрий показал совместное фото с бабушкой. Вероятно, фотография была сделана относительно недавно. Они позировали вместе для селфи и улыбались.
Богдан и Лариса Ступки прожили в браке 45 лет, до самой смерти актера в 2012 году. Лариса Корниенко (по специальности — балерина, хореограф) всегда поддерживала мужа и посвятила ему свою жизнь. Супруги стали родителями сына Остапа, который пошел по стопам отца в актерском искусстве.
