Дмитрий Ступка показал редкие кадры бабушки: как выглядит жена Богдана Ступки (фото)

Украинский актер, сын Остапа Ступки и внук легендарного Богдана Ступки, Дмитрий, который сейчас живет в США, показал свою бабушку Ларису.

Женщина отметила свой день рождения. По этому случаю внук, которого женщина воспитывала, обратился к ней публично в Instagram.

Жена Богдана Ступки

Актер признался, что сильно скучает. Он опубликовал архивное фото именинницы и уже покойного Богдана Сильвестровича, с которым они прожили в браке 45 лет.

"Бабушка! Мамочка! Дорогая моя! Я тебя очень сильно люблю и скучаю. С днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья", — отметил Дмитрий.

Жена Богдана Ступки после смерти актера очень редко появляется на публике.

Богдан Ступка с женой Фото: Instagram

Также Дмитрий показал совместное фото с бабушкой. Вероятно, фотография была сделана относительно недавно. Они позировали вместе для селфи и улыбались.

Дмитрий Ступка с бабушкой Фото: Instagram

Богдан и Лариса Ступки прожили в браке 45 лет, до самой смерти актера в 2012 году. Лариса Корниенко (по специальности — балерина, хореограф) всегда поддерживала мужа и посвятила ему свою жизнь. Супруги стали родителями сына Остапа, который пошел по стопам отца в актерском искусстве.

