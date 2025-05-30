Дмитрий Ступка "засветил" свою девушку: как живется за границей внуку гения украинского кино

Украинский актер Дмитрий Ступка показал, как провел время с возлюбленной Юлией Барабановой и их детьми в США. Семья посетила зоопарк в Сан-Диего.

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Кадрами с отдыха внук Богдана Ступки поделился в Instagram.

В геолокации к посту украинец указал, что находится в Сан-Диего, Калифорния.

На одном из кадров Ступка стоит со своей дочерью Богданой, возлюбленной Юлией Барабановой, певицей из Украины, и ее сыном.

"Как приятно проводить время с родными людьми!" — написал актер.

Дмитрий Ступка с родными людьми Фото: Instagram stupka777

Более того, Дмитрий показал фотографию, на которой целуется с избранницей на фоне океана.

Дмитрий Ступка с девушкой Фото: Instagram stupka777

Дмитрий Ступка: личная жизнь

Дочь Ступки Богдана родилась в 2017 году в браке с блогершей Полиной Логуновой. Впрочем, пара, которая была жената с 2016 года, объявила о разрыве в 2022.

Дмитрий активно участвует в жизни своего ребенка, который живет в США.

"У меня тут дочка... не могу жить без нее. Хочу видеть как растет и проводить с ней время", — говорил актер.

Дмитрий Ступка с дочерью Богданой Фото: Instagram stupka777

Впоследствии Дмитрий начал романтические отношения с певицей Юлией Барабановой. О новом статусе актер сообщил в августе 2023 года. Тогда он опубликовал совместные фото с Юлией. Сейчас пара вместе живет в США.

Дмитрий Ступка с девушкой Фото: Instagram stupka777

Более того, актер жаловался на дорогую жизнь в Штатах.

"Здесь нет обычных дней. Ты постоянно бегаешь за деньгами так, как здесь очень большие расходы. Чтобы жить в США, надо очень много работать", — признался Ступка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Остап Ступка рассказал, почему его сын Дмитрий не возвращается в Украину.

Дмитрий Ступка объяснил, что в приоритете у него отношения с дочерью, которая вместе с мамой живет в США.

Кроме того, Дмитрий Ступка намекнул на женитьбу с новой избранницей Юлией.