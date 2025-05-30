Дмитрий Ступка "засветил" свою девушку: как живется за границей внуку гения украинского кино
Украинский актер Дмитрий Ступка показал, как провел время с возлюбленной Юлией Барабановой и их детьми в США. Семья посетила зоопарк в Сан-Диего.
Кадрами с отдыха внук Богдана Ступки поделился в Instagram.
В геолокации к посту украинец указал, что находится в Сан-Диего, Калифорния.
На одном из кадров Ступка стоит со своей дочерью Богданой, возлюбленной Юлией Барабановой, певицей из Украины, и ее сыном.
"Как приятно проводить время с родными людьми!" — написал актер.
Более того, Дмитрий показал фотографию, на которой целуется с избранницей на фоне океана.
Дмитрий Ступка: личная жизнь
Дочь Ступки Богдана родилась в 2017 году в браке с блогершей Полиной Логуновой. Впрочем, пара, которая была жената с 2016 года, объявила о разрыве в 2022.
Дмитрий активно участвует в жизни своего ребенка, который живет в США.
"У меня тут дочка... не могу жить без нее. Хочу видеть как растет и проводить с ней время", — говорил актер.
Впоследствии Дмитрий начал романтические отношения с певицей Юлией Барабановой. О новом статусе актер сообщил в августе 2023 года. Тогда он опубликовал совместные фото с Юлией. Сейчас пара вместе живет в США.
Более того, актер жаловался на дорогую жизнь в Штатах.
"Здесь нет обычных дней. Ты постоянно бегаешь за деньгами так, как здесь очень большие расходы. Чтобы жить в США, надо очень много работать", — признался Ступка.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Остап Ступка рассказал, почему его сын Дмитрий не возвращается в Украину.
- Дмитрий Ступка объяснил, что в приоритете у него отношения с дочерью, которая вместе с мамой живет в США.
Кроме того, Дмитрий Ступка намекнул на женитьбу с новой избранницей Юлией.