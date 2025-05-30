Дмитро Ступка "засвітив" свою дівчину: як живеться за кордоном онукові генія українського кіно

Український актор Дмитро Ступка показав, як провів час з коханою Юлією Барабановою та їхніми дітьми в США. Родина відвідала зоопарк у Сан-Дієго.

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Кадрами з відпочинку онук Богдана Ступки поділився в Instagram.

У геолокації до посту українець вказав, що перебуває в Сан-Дієго, Каліфорнія.

На одному з кадрів Ступка стоїть зі своєю дочкою Богданою, коханою Юлією Барабановою, співачкою з України та її сином.

"Як приємно проводити час з рідними людьми!" — написав актор.

Дмитро Ступка з рідними людьми Фото: Instagram stupka777

Ба більше, Дмитро показав світлину, на якій цілується з обраницею на тлі океану.

Дмитро Ступка з дівчиною Фото: Instagram stupka777

Дмитро Ступка: особисте життя

Донька Ступки Богдана народилася 2017 року у шлюбі з блогеркою Поліною Логуновою. Втім, пара, яка була одружена з 2016 року, оголосила про розрив у 2022.

Дмитро активно бере участь у житті своєї дитини, яка живе в США.

"У мене тут донька.. не можу жити без неї. Хочу бачити як росте і проводити з нею час", — говорив актор.

Дмитро Ступка з донькою Богданою Фото: Instagram stupka777

Згодом Дмитро почав романтичні стосунки зі співачкою Юлією Барабановою. Про новий статус актор повідомив у серпні 2023 року. Тоді він опублікував спільні фото з Юлією. Нині пара разом мешкає в США.

Дмитро Ступка з дівчиною Фото: Instagram stupka777

Ба більше, актор скаржився на дороге життя в Штатах.

"Тут немає звичайних днів. Ти постійно бігаєш за грошима так, як тут дуже великі витрати. Щоб жити в США, треба дуже багато працювати", — зізнався Ступка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Остап Ступка розповів, чому його син Дмитро не повертається в Україну.

Дмитро Ступка пояснив, що в пріоритеті в нього стосунки з донькою, яка разом з мамою живе в США.

Крім того, Дмитро Ступка натякнув на одруження з новою обраницею Юлією.