Дмитро Ступка показав рідкісні кадри бабусі: який вигляд має дружина Богдана Ступки (фото)

Український актор, син Остапа Ступки та онук легендарного Богдана Ступки, Дмитро, який наразі живе в США, показав свою бабусю Ларису.

Жінка відзначила свій день народження. З цієї нагоди онук, якого жінка виховувала, звернувся до неї публічно в Instagram.

Дружина Богдана Ступки

Актор зізнався, що сильно сумує. Він опублікував архівне фото іменинниці та вже покійного Богдана Сильвестровича, з яким вони прожили у шлюбі 45 років.

"Бабуся! Мамуся! Дорогенька моя! Я тебе дуже сильно люблю та скучаю. З днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я", — зазначив Дмитро.

Дружина Богдана Ступки після смерті актора дуже рідко з'являється на публіці.

Богдан Ступка з дружиною Фото: Instagram

Також Дмитро показав спільне фото з бабусею. Ймовірно, світлина була зроблена відносно нещодавно. Вони позували разом для селфі та посміхалися.

Дмитро Ступка з бабусею Фото: Instagram

Богдан і Лариса Ступки прожили у шлюбі 45 років, до самої смерті актора у 2012 році. Лариса Корнієнко (за фахом — балерина, хореографка) завжди підтримувала чоловіка і присвятила йому своє життя. Подружжя стало батьками сина Остапа, який пішов стопами батька в акторському мистецтві.

