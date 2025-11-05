Дмитро Ступка показав рідкісні кадри бабусі: який вигляд має дружина Богдана Ступки (фото)
Український актор, син Остапа Ступки та онук легендарного Богдана Ступки, Дмитро, який наразі живе в США, показав свою бабусю Ларису.
Жінка відзначила свій день народження. З цієї нагоди онук, якого жінка виховувала, звернувся до неї публічно в Instagram.
Дружина Богдана Ступки
Актор зізнався, що сильно сумує. Він опублікував архівне фото іменинниці та вже покійного Богдана Сильвестровича, з яким вони прожили у шлюбі 45 років.
"Бабуся! Мамуся! Дорогенька моя! Я тебе дуже сильно люблю та скучаю. З днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я", — зазначив Дмитро.
Дружина Богдана Ступки після смерті актора дуже рідко з'являється на публіці.
Також Дмитро показав спільне фото з бабусею. Ймовірно, світлина була зроблена відносно нещодавно. Вони позували разом для селфі та посміхалися.
Богдан і Лариса Ступки прожили у шлюбі 45 років, до самої смерті актора у 2012 році. Лариса Корнієнко (за фахом — балерина, хореографка) завжди підтримувала чоловіка і присвятила йому своє життя. Подружжя стало батьками сина Остапа, який пішов стопами батька в акторському мистецтві.
