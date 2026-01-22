Остап Ступка вышел в свет с младшей на 35 лет возлюбленной и рассказал, за что ее любит (видео)

Украинский актер Остап Ступка вышел на публику со своей избранницей Маргаритой Ткач. Пара посетила премьеру фильма "Ну мам", в котором одну из ролей исполнил народный артист.

Ступка и его возлюбленная дали короткое интервью Ангелине Пичик.

Остап Ступка рассказал о возлюбленной

"Мы пара. Нас объединил театр. Два года назад", — сказал актер.

Пичик спросила Маргариту, когда она впервые увидела артиста, то о чем подумала.

"Классный актер. Приятный в общении. Да и все на этом", — засмеялась девушка.

Тем временем Остап Ступка вспомнил начало их знакомства.

"Маргарита приехала взять у меня интервью. Мы пообщались. Потом я решил ее пригласить на одну выставку в галерею. Ну и пошло-поехало", — рассказал народный артист.

Самым главным в отношениях они назвали взаимопонимание и доверие.

Актер больше всего любит свою избранницу за целеустремленность, позицию и характер. Между тем Маргарита — за умение упрощать все сложные ситуации, однако иногда все бывает слишком просто.

Также они отметили, что еще не женаты.

Остап Ступка и Маргарита Ткач

Девушка Остапа Ступки

Об отношениях актера с молодой театроведущей стало известно в сентябре 2024 года. Тогда Маргарита Ткач опубликовала в Instagram серию романтических фото, где позировала в объятиях артиста. В октябре тот официально подтвердил, что они находятся в отношениях. Впоследствии влюбленные появились вместе на открытии кинофестиваля "Молодость". Между ними разница в возрасте около 35 лет.

Остап Ступка также рассказал, что познакомились они в театре.

