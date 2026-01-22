Остап Ступка вышел в свет с младшей на 35 лет возлюбленной и рассказал, за что ее любит (видео)
Украинский актер Остап Ступка вышел на публику со своей избранницей Маргаритой Ткач. Пара посетила премьеру фильма "Ну мам", в котором одну из ролей исполнил народный артист.
Ступка и его возлюбленная дали короткое интервью Ангелине Пичик.
Остап Ступка рассказал о возлюбленной
"Мы пара. Нас объединил театр. Два года назад", — сказал актер.
Пичик спросила Маргариту, когда она впервые увидела артиста, то о чем подумала.
"Классный актер. Приятный в общении. Да и все на этом", — засмеялась девушка.
Тем временем Остап Ступка вспомнил начало их знакомства.
"Маргарита приехала взять у меня интервью. Мы пообщались. Потом я решил ее пригласить на одну выставку в галерею. Ну и пошло-поехало", — рассказал народный артист.
Самым главным в отношениях они назвали взаимопонимание и доверие.
Актер больше всего любит свою избранницу за целеустремленность, позицию и характер. Между тем Маргарита — за умение упрощать все сложные ситуации, однако иногда все бывает слишком просто.
Также они отметили, что еще не женаты.
Девушка Остапа Ступки
Об отношениях актера с молодой театроведущей стало известно в сентябре 2024 года. Тогда Маргарита Ткач опубликовала в Instagram серию романтических фото, где позировала в объятиях артиста. В октябре тот официально подтвердил, что они находятся в отношениях. Впоследствии влюбленные появились вместе на открытии кинофестиваля "Молодость". Между ними разница в возрасте около 35 лет.
Остап Ступка также рассказал, что познакомились они в театре.
