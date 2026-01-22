Остап Ступка вийшов у світ з молодшою на 35 років коханою та розповів, за що її любить (відео)
Український актор Остап Ступка вийшов на публіку зі своєю обраницею Маргаритою Ткач. Пара відвідала премʼєру фільму "Ну мам", у якому одну з ролей виконав народний артист.
Ступка та його кохана дали коротке інтервʼю Ангеліні Пичик.
Остап Ступка розповів про кохану
"Ми пара. Нас обʼєднав театр. Два роки тому", — сказав актор.
Пичик запитала Маргариту, коли вона вперше побачила артиста, то про що подумала.
"Класний актор. Приємний у спілкуванні. Та й все на цьому", — засміялась дівчина.
Тим часом Остап Ступка пригадав початок їхнього знайомства.
"Маргарита приїхала взяти в мене інтервʼю. Ми поспілкувалися. Потім я вирішив її запросити на одну виставку в галерею. Ну і пішло-поїхало", — розповів народний артист.
Найголовнішим у стосунках вони назвали взаєморозуміння та довіру.
Актор найбільше любить свою обраницю за цілеспрямованість, позицію та характер. Тим часом Маргарита — за вміння спрощувати всі складні ситуації, проте інколи все буває занадто просто.
Також вони зазначили, що ще не одружені.
Дівчина Остапа Ступки
Про стосунки актора з молодою театрознавицею стало відомо у вересні 2024 року. Тоді Маргарита Ткач опублікувала в Instagram серію романтичних фото, де позувала в обіймах артиста. У жовтні той офіційно підтвердив, що вони перебувають у стосунках. Згодом закохані з’явилися разом на відкритті кінофестивалю "Молодість". Між ними різниця у віці близько 35 років.
Остап Ступка також розповів, що познайомилися вони в театрі.
