Кто была главной женщиной в жизни Богдана Ступки: они прожили вместе 45 лет (фото)
22 июля 2012 года украинская культура потеряла своего титана — из жизни ушёл выдающийся актёр Богдан Ступка, чей талант навсегда изменил историю театра и кино. Его творческий путь был наполнен яркими ролями, однако за кулисами славы скрывалась история преданности, ставшая главным источником его силы.
Фокус рассказывает о женщине, которая была не просто женой Богдана Ступки, а настоящим опорой его жизни. Лариса Семеновна, бывшая балерина, стала для актера самым строгим критиком, самым преданным другом и надежным тылом, который поддерживал его в самые сложные периоды.
Тихая гавань великого актёра
В жизни Богдана Сильвестровича было много ролей, но на самом деле он навсегда остался человеком одной любви. Их история началась во Львове в 60-х годах: он тогда был рядовым солдатом, а она — изящная выпускница хореографического училища в Баку. Лариса сразу покорила сердце молодого человека, однако завоевать внимание девушки, окруженной поклонниками, было непросто.
Сначала у Ларисы не возникало симпатии к будущей звезде. Однако судьба настойчиво сводила их — на различных мероприятиях, в театре, во время совместных репетиций. Из простого знакомства и робкого общения постепенно вырастало более глубокое понимание: они оказались родственными душами, которые уже не могли жить друг без друга.
В 1967 году влюбленные поженились. Их брак, несмотря на испытания, которые неизбежно выпадают на долю семей публичных людей, продлился более 45 лет — супруги были вместе до самого последнего дня жизни Богдана Сильвестровича. Актёр неоднократно признавался в интервью, что является верным человеком, и это чувство стало основой их прочного союза.
В этом браке родился сын Остап, который пошёл по стопам отца и стал актёром, а впоследствии в семье появились трое внуков.
Женщина, которая понимала гения
Лариса Ступка никогда не стремилась быть в центре внимания, хотя сама обладала немалым творческим багажом. Она сознательно выбрала роль хранительницы семейного очага. Именно благодаря её мудрости, терпению и умению создать уют в доме Богдан Ступка находил в себе силы возвращаться с гастролей и съёмочных площадок, где он отдавал все силы работе.
Актер неоднократно подчеркивал, что без Ларисы он не достиг бы тех вершин, которые покорил. Она была тем человеком, который первым видел его новые образы, указывал на ошибки и искренне радовался его триумфам. После смерти актера Лариса Семеновна осталась хранительницей памяти о нем, продолжая заботиться о творческом наследии своего мужа.
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