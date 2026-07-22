Кто была главной женщиной в жизни Богдана Ступки: они прожили вместе 45 лет (фото)

22 июля 2012 года украинская культура потеряла своего титана — из жизни ушёл выдающийся актёр Богдан Ступка, чей талант навсегда изменил историю театра и кино. Его творческий путь был наполнен яркими ролями, однако за кулисами славы скрывалась история преданности, ставшая главным источником его силы.

Фокус рассказывает о женщине, которая была не просто женой Богдана Ступки, а настоящим опорой его жизни. Лариса Семеновна, бывшая балерина, стала для актера самым строгим критиком, самым преданным другом и надежным тылом, который поддерживал его в самые сложные периоды.

Тихая гавань великого актёра

В жизни Богдана Сильвестровича было много ролей, но на самом деле он навсегда остался человеком одной любви. Их история началась во Львове в 60-х годах: он тогда был рядовым солдатом, а она — изящная выпускница хореографического училища в Баку. Лариса сразу покорила сердце молодого человека, однако завоевать внимание девушки, окруженной поклонниками, было непросто.

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Сначала у Ларисы не возникало симпатии к будущей звезде. Однако судьба настойчиво сводила их — на различных мероприятиях, в театре, во время совместных репетиций. Из простого знакомства и робкого общения постепенно вырастало более глубокое понимание: они оказались родственными душами, которые уже не могли жить друг без друга.

Богдан Ступка со своей возлюбленной Ларисой Фото: коллаж Фокус

В 1967 году влюбленные поженились. Их брак, несмотря на испытания, которые неизбежно выпадают на долю семей публичных людей, продлился более 45 лет — супруги были вместе до самого последнего дня жизни Богдана Сильвестровича. Актёр неоднократно признавался в интервью, что является верным человеком, и это чувство стало основой их прочного союза.

В этом браке родился сын Остап, который пошёл по стопам отца и стал актёром, а впоследствии в семье появились трое внуков.

Женщина, которая понимала гения

Лариса Ступка никогда не стремилась быть в центре внимания, хотя сама обладала немалым творческим багажом. Она сознательно выбрала роль хранительницы семейного очага. Именно благодаря её мудрости, терпению и умению создать уют в доме Богдан Ступка находил в себе силы возвращаться с гастролей и съёмочных площадок, где он отдавал все силы работе.

Богдан Ступка целует свою жену Ларису Фото: из открытых источников

Актер неоднократно подчеркивал, что без Ларисы он не достиг бы тех вершин, которые покорил. Она была тем человеком, который первым видел его новые образы, указывал на ошибки и искренне радовался его триумфам. После смерти актера Лариса Семеновна осталась хранительницей памяти о нем, продолжая заботиться о творческом наследии своего мужа.

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