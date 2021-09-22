Из тигриной породы. Чем Богдан Ступка был похож на Джека Николсона

У него больше ста ролей в кино и 50-ти в театре. Он был худруком театра им. Франко, министром культуры (1999–2001).

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В кино играл разного рода лидеров: в драме "Белая птица с черной отметиной" (1970) — страстного националиста Ореста Звонаря, в "Огнем и мечом" (1999) — мудрого Богдана Хмельницкого, в "Молитва о гетмане Мазепе" (2001) — противоречивого Ивана Мазепу, в "Водителе для Веры" (2004) — заботливого отца-генерала, в "Зайце над бездной" — влюбленного генсека Брежнева, в "Черной раде" (2001) — коварного Ивана Брюховецкого, в "Тарасе Бульбе" (2009) — неистового казачьего полковника Бульбу.

В знаковом спектакле по Шолом-Алейхему и Горину "Тевье-Тевель" главный герой Тевье-молочник превратился стараниями Ступки в местечкового еврейского вождя.

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Тонкокожий человек. Памяти Богдана Ступки

В любой роли Богдана Сильвестровича запоминается его цепкий взгляд, вкрадчивый, но мощный голос, который может неожиданно перейти в рык, и хитрость, присущая практически всем его персонажам — это тигр. Если на поляну вышла кошка, то это не интригует. А если на поляне появился тигр — его невозможно игнорировать, даже если он смотрит от вас в другую сторону.

Из той же породы, что Ступка — из мировых звезд — Джек Николсон: вспомните его героев из "Полета над гнездом кукушки" и "Китайского квартала".

Формула Ступки: тигр — хитрость — прыжок.

Под прыжком я понимаю неожиданный сильный поступок, который всегда ждешь от его героев: огненный танец с чужой невестой в "Белой птице с черной отметиной", отклик казачьего полковника из толпы поляков "Слышу, сынку" на казни старшего сына в "Тарасе Бульбе", исчезновение генсека Брежнева из поля зрения его свиты в "Зайце над бездной", взрыв хохота в самой безнадежной ситуации Тевье-молочника.

Публика никогда не готова к этому "прыжку" Ступки-актера, он всегда застает зрителя врасплох.

Больше о Богдане Ступке узнаете из эксклюзивного материала Фокуса, где есть интервью и с его внуком – Дмитрием Ступкой.